Atslēgvārdi atalgojums | osta | liepājas sez

No 1.septembra būtiski sarucis Latvijas lielo ostu vadības atalgojums. Turpmāk mazāka alga būs Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājam Uldim Seskam, viņa vietniekam Jānim Vilnītim un pārējiem valdes locekļiem.

Šomēnes stājušās spēkā valdības atbalstītās izmaiņas ostu valdes locekļu atalgojuma regulējumā.

Iepriekš spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi noteica ostu valdes locekļu mēnešalgu apmēru atbilstoši ostu iedalījumam, kas savukārt noteikts saskaņā ar ostu bilances kopsummu un neto apgrozījumu. Valdes priekšsēdētāja alga mazajās ostās bija 854 eiro, vidējās – 2134 eiro, bet lielajās – 3984 eiro mēnesī, savukārt lielo un vidējo ostu valdes locekļu mēnešalgu noteica 95 procentu apmērā no ostas valdes priekšsēdētāja mēnešalgas.

Jaunie noteikumi paredz, ka reizi gadā pēc ostas gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā ostu darbības jomas bāzes mēnešalgas apmēru, tiks pārrēķināta ostas valdes priekšsēdētāja mēnešalga, reizinot ar attiecīgās ostas koeficientu. Valdes locekļu mēnešalgu aprēķins nav mainīts, un tās joprojām noteiks 95 procentu apmērā no ostu valdes priekšsēdētāju algas, taču līdz ar minētajām izmaiņām būtiski mazāk saņems arī viņi.

No septembra Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja mēneša atalgojums sarucis no 3984,04 eiro līdz 2754 eiro, bet valdes locekļiem no 3784,84 eiro uz 2616,30 eiro, pavēstīja Liepājas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

"Atalgojumu gan valdes priekšsēdētājam, gan valdei nenosaka paši SEZ, bet Ministru kabinets. Atalgojuma izmaiņas attiecas uz visām lielo ostu vadībām, un šo MK lēmumu respektējam. Mēs esam liepājnieki, mums rūp pilsētas attīstība, un šo darbu darām ar galveno mērķi attīstīt mūsu pilsētu. Tikpat atbildīgi un mērķtiecīgi, kā līdz šim, turpināsim arī nākotnē uzlabot Liepājas ekonomiku neatkarīgi no atalgojuma izmaiņām," komentē U. Sesks.

Kopumā Liepājas SEZ valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs valsts interešu pārstāvji (Ekonomikas, Finanšu un Satiksmes ministriju), trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas uzņēmējdarbības pārstāvji.