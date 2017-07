Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | sez | valde | amatu savienošana | kurzemes plānošanas reģions

Šodien, 13.jūlijā notikušajā Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti gan apstiprināja Liepājas SEZ valdes locekļus, gan diviem deputātiem deva atļauju amatu savienošanai, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

Viens no deputātu pieņemtajiem lēmumiem paredz atbrīvot Juriju Hadaroviču un Aloizu Norku no Liepājas SEZ valdes locekļu amatiem.

J.Hadarovičs pēc atbrīvošanas no pienākumiem teic: “LSEZ valdē nostrādāju gandrīz četrus gadus. Šie gadi - tas bija liels izaicinājums gan man personīgi, gan arī pilsētai kopumā, jo tas bija laiks, kad nobankrotēja lielākais darba devējs pilsētā "Liepājas metalurgs". Arī LSEZ viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija radīt jaunas darba vietas pilsētā.”

Viņš uzsver, ka uzņēmējdarbībā un investoru piesaistē darbs var ilgt vairākus gadus, prezentējot iespējas, piedaloties diskusijās un pārrunās, soli pa solim virzoties uz priekšu: “Bet kā pozitīvo darba gala rezultātu mēs varam uzskatīt faktu, kad uzņēmējs uzsāk Liepājā savu darbību. Šogad jau ir noslēgti rezervēšanas līgumi ar vairākiem ražojošiem uzņēmējiem, kuri ražošanu Liepājā plāno uzsākt vēl šogad. Arī tuvāko gadu laikā top vēl 14 jaunas ražotnes. Tas ir gan LSEZ, gan Liepājas Pašvaldības komandas kopīgs ilggadējais ieguldītais darbs, kuru liepājnieki jau pavisam drīz manīs ar to, ka radīsies jaunas darba vietas pilsētā.”

Ņemot vērā J.Hadaroviča iesniegumu ir nepieciešams iecelt citu Liepājas pilsētas domes un komerasantu pārstāvi Liepājas SEZ valdē.

Viņu vietā Liepājas SEZ valdē kā Liepājas pilsētas domes pārstāvis iecelts Ģirts Kronbergs, bet kā Liepājas komersantu pārstāvis iecelts – Jānis Vilnītis.

Saskaņā ar Liepājas SEZ likumu Liepājas SEZ valdē ir deviņi valdes locekļi - trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

Domes sēdē deputāti arī lēma atļaut diviem saviem kolēģiem savienot amatus.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis lūdza atļaut savienot Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktora amatu ar Liepājas pilsētas domes deputāta amatu. Tāpat nolemts atļaut Gintam Ročānam savienot Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas direktora amatu ar Liepājas pilsētas domes deputāta amatu.

Vēl deputāti pieņēma lēmumu virzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē Vilni Vitkovski, bet kā V.Vitkovska vietnieku viņa prombūtnes laikā – Ģirtu Kronbergu.