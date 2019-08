Atslēgvārdi kolumbija ltd

Liepājas zivju pārstrādes uzņēmuma SIA "Kolumbija LTD" pagājušajā gadā strādāja ar 402 388 eiro apgrozījumu, kas ir par 67% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi bija 366 067 eiro, pretēji 386 eiro peļņai gadu iepriekš, liecina informācija "Firmas.lv".

Kompānijas vadība atzīst, ka uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības aizvadītajā gadā ir samazinājies. Uzņēmuma vadība to skaidro ar uzņēmuma problēmām Krievijas ieviesto sankciju dēļ, kā arī "Trasta" komercbankas likvidācijas procesu. Tamdēļ līdz šim laikam uzņēmuma kredītsaistības nav pārdotas un kopš 2016.gada jūlija kompānija neaprēķina kredīta procentus, neveic kredīta maksājumus un "Kolumbijai LTD" nav iespēju izmantot faktoringu un citus finanšu instrumentus.

Uzņēmuma vadība norādīts, ka "Kolumbija LTD" 2018.gadā turpināja meklēt jaunus tirgus.

"Kolumbija LTD" gada finanšu pārskata vadības ziņojumā uzsvērts, ka 2019.gadā kompānija ir iecerējusi turpināt pamatdarbību.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2017.gadā "Kolumbija Ltd." strādāja ar 1,229 miljonu eiro apgrozījumu un 386 eiro peļņu.

"Kolumbija Ltd." ir reģistrēta 2001.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2,134 miljoni eiro. "Kolumbijas LTD" īpašnieki vienādās daļās ir Krievijas pilsonis Igors Krupņiks (33%), Krievijas pilsonis Vadims Prokofjevs (33%), Kiprā reģistrētais uzņēmums "Nirtolex limited" (33%). Kompānijas galvenais darbības virziens ir saldūdens akvakultūra, svaigo zivju pārstrāde, zivju produkcijas ražošana un pārdošana.