Liepājnieki ir spējīgi ražot

Atslēgvārdi bizness | uzņēmēji | WildWeel | ovi watch | AirBoard | Gizzo | MicroPepper

Liepājas vārds ne reizi vien ir izskanējis Latvijas un pasaules mērogā tieši liepājnieku unikālo un interesanto biznesa ideju dēļ. Bieži vien, lai radītu unikālu produktu, cilvēki domājuši par savu vēlmju apmierināšanu, un tikai pēc tam sapratuši, kas tas var būt noderīgi arī citiem. Protams, liela daļa ideju veiksmīgus laikus nepiedzīvo, taču daudzas iekaro cilvēku atbalstu un pat ārzemju tirgus.

Parūpējas par īpašumu drošību

SIA “MicroPepper” valdes priekšsēdētājs Dāvids Egle ir Ventspils augstskolā studējošs liepājnieks, kurš savu biznesu jau gandrīz gadu orientē uz drošības jautājumiem. Viņš izgatavojis ierīci “Dooris”, kas piesaistīta aplikācijai, lai, dodoties prom no mājām, cilvēks vienmēr būtu informēts, ja kāds klauvē vai piezvana pie durvīm, mēģina tās atslēgt, aizslēgt, kā arī ļauj pārliecināties, vai, izejot no mājām, nav aizmirsis aizslēgt durvis.

Šo projektu Dāvids dēvē par tirgus pārbaudes iespēju, jo šobrīd “MicroPepper” izveidojis jaunu ierīci, kas arī vērsta uz mājokļu drošību. “Mūsu mērķis ir dot iespēju jebkurai mājsaimniecībai, vasaras mājām, nomaļākām vietām un tūristu objektiem sevi pasargāt no ļaundariem.“ Esam radījuši gudro sensoru sistēmu - “MotionFlux”, kura spēj detektēt transportlīdzekļu kustību un paziņot lietotājam, ka viņa īpašumā notiek transportlīdzekļu kustība. Lietošana un uzstādīšana ir ļoti vienkārša, sensoru aprokam zem pievedceļa un par jebkurām aktivitātēm telefonā tiek saņemta informācija. Vietās ārpus pilsētas, zādzības pārsvarā notiek, izmantojot transportlīdzekļus, zinot to, ka kustība notiek, tiekam informēti, ka potenciāli ļaundari ir ieradušies,” par savu projektu stāsta Dāvids. Viņš stāsta, ka jau rudenī produkts tiks piedāvāts klientiem.

Kaut arī uzņēmums savas darbības laikā saskāries ar pozitīviem novērtējumiem, D. Egle atzīst, ka arī negatīvi komentāri un kritika ir ļoti noderīga, jo “idejas autors dzīvo savā idejā un tās fantāzijās, tāpēc ir ļoti labi,ja cilvēki no malas izsaka savu viedokli, kas ļauj paskatīties no cita skata punkta un, iespējams, atrast kādas nepilnības plānotajās iecerēs.”

No pulksteņiem līdz grilam

Jau iepriekš daudz dzirdēts par Dāvja Paipas un viņa komandas biedru radītajām un realizētajām idejām, īpaši par pirmo - “OVi Watch” koka pulksteņiem, kas izraisīja interesi visā pasaulē. Dāvis stāsta, ka projektu uzsāka Ivo Asns, taču viņš pievienojies, orientējoties uz produkta mārketingu. Dāvis pie tā nav apstājies un arī negrasās to darīt, jo papildus pulksteņu ražošanai, radīta arī cepure, ko grasās laist tirdzniecībā nākamajā vasarā. Tā izgatavota no dabai draudzīgiem materiāliem un cepures nags veidots no bambusa koka.

Šobrīd pūļa finansējuma vietnē “Kickstarter” uzsākta līdzekļu vākšana trešajai idejai – mugursomā pārnēsājamam grilam. Dāvis stāsta, ka iesaistījušies “Kickstarter”, lai izpētītu potenciālo tirgu un klientu vēlmes, noskaidrotu turpmāko virzību, lai jau nākamajā vasarā produkts būtu pieejams. “Agrāk, braucot piknikā, sapratām, ka vienreiz lietojamie grili savu funkciju nepilda, lielos, masīvos grilus nēsāt līdzi ir neērti, tādēļ pagājušajā vasarā sapratām, ka, lai varētu pagatavot gardu maltīti vienmēr, jāizgatavo pārnēsājams grils.” Papildus mugursomā ir izveidota vieta oglēm, ēdienam, kā arī siltumu pasargājošiem cimdiem un citiem gatavošanas procesā nepieciešamiem darbarīkiem. Uzņēmumam svarīga ir apkārtējā daba, tādēļ “Gizzo” piedāvā arī speciālus maisus, kas paredzēti izlietoto ogļu savākšanai. Dāvis atzīst, ka “OVi Watch” mērķauditorija ir Eiropas valstis, taču grils tiek virzīts Amerikas publikai.

Radīts vienas dienas laikā

Daudzi liepājnieki laiku pa laikam ievērojuši neparasta izskata transporta līdzekli “WildWeel” - vienriteņa dēli. Idejas autors Jānis Kozlovskis atklāj, ka doma par šādu transporta līdzekli radusies jau 2015. gadā, kad kā snovborda piekritējs sapratis, ka ar kalnos gūtajām emocijām ir par maz, tādēļ vēlējās radīt dēli, ar ko pārvietoties katru dienu, tādēļ “spēlējoties” dienas laikā radījis “WildWeel” prototipu. Uzņēmuma SIA “Boards Unlimited” pārstāvji stāsta, ka pilnveidojas un attīstās ik dienas – mainās dizains, tiek meklētas dažādas pieejas tehniskajam nodrošinājumam, šobrīd tiek strādāts pie programmatūras, lai vadība būtu vēl vienkāršāka un droša. J. Kozlovskis pat norāda uz muzeju, kā viņi dēvē sienu, pie kuras piestiprināti “WildWeel” senāku dizainu dēļi, kas radīti iepriekšējos gados. Pārstāvji atzīst, ka cilvēki vairums gadījumos, ieraugot “WildWeel” uzskata to par nestabilu un grūti vadāmu, tādēļ uzņēmums ieviesis jauninājumu – ikvienam interesentam ir iespēja šo transporta līdzekli iznomāt, kā arī veikt izmēģinājuma braucienus kopā ar instruktoru. Šobrīd visi pārdotie dēļi savus īpašniekus atraduši Latvijā, īpašu interesi izrādot tieši Rīgas iedzīvotāji, taču jau nākamā gada sākumā uzņēmums grasās pārdošanu izvērst arī uz ārvalstīm.

Nes Liepājas vārdu pasaulē

Ne reizi vien Liepājā dzimušās idejas vairāk priecē citur dzīvojošos. Rīgā nesen atvērtajā “Wolftrike” drifta hallē izmantojamie ar elektrodzinēju aprīkotie tricikli ir ražoti tieši Liepājā. Tie spēj sasniegt ātrumu līdz pat 50 km/h un ir kļuvuši par daudzu cilvēku izklaides iespēju.

Taču Elviss Straupenieks nojaucis daudzas pārvietošanās robežas, radot “AirBoard”, kas ir pasaulē mazākais cilvēka pilotējamais lidaparāts, kas darbojas līdzīgi kā lidojošs segvejs. Sākotnējā versijā tā ir platforma ar astoņiem propelleriem sānos, un cilvēks uz tā ar sava svara svārstībām pārvietojas sasveroties. Šis projekts ir guvis daudz dažādu sasniegumu, un šobrīd “AirBoard” uzņemts Silīcija ielejas akseleratorā "Boost VC", kas ir nozīmīgs solis uzņēmuma tālākajā attīstība – papildinot esošo “AirBoard” tehnisko ekspertu klāstu, kā arī nodibinot svarīgus stratēģiskus kontaktus ar ASV partneriem, atklāj Elviss.