Lietos savus talantus

Foto: Biedrība "House of Hope"

Tāds iecerēts kafijas kiosks Rīgas ielā. Sociālie uzņēmēji cer, ka tuvāko nedēļu laikā to varēs atvērt, dodot iespēju jauniešiem gūt darba pieredzi.

Atslēgvārdi sociālā uzņēmējdarbība | uzņēmējdarbība | Youth Cafe | rīgas iela | kafijas kiosks

Sociālā uzņēmējdarbība ir labs instruments jauniešiem, kuri paši grib kaut ko darīt, uzskata biedrības "House of Hope" vadītāja un sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Tatjana Tarasova. Viņa ļoti cer, ka visi saskaņošanas pārpratumi ir beigušies un kafijas kiosks "Youth Cafe" Rīgas ielā blakus stacijai jau pavisam drīz būs atvērts.

Kafijas kioska saimnieks ir sociālais uzņēmums SIA "Tanyta", kura izpilddirektore ir Kristīne Reine-Saponaro. Šī būs iespēja jauniešiem nopelnīt algu, kā arī uzņēmuma peļņu novirzīt labdarībai, stāsta T. Tarasova. Kioskā varēs nopirkt kafiju, ūdeni, arī uzkodas, taču par tām slēgs līgumus ar piegādātājiem, paši ēdienu negatavos. Šeit tirgos jauniešu un jauno māmiņu gatavotus suvenīrus – atslēgu piekariņus, auskarus un citus. "Sociālajā uzņēmējdarbībā tu strādā dubultā. Nopelni naudu, kā arī novirzi to, lai informētu sabiedrību, lai atbalstītu ģimenes, lai dotu jauniešiem pirmo darba pieredzi. Vēlamies, lai cilvēki varētu lietot savus talantus un prasmes," atzīst K. Reine-Saponaro.

Pirmā biedrības "House of Hope" sociālās uzņēmējdarbības ideja pagaidām īstenojas idejās un prototipos. Tā ir attīstoša grāmata no filca, kas domāta vispirms bērniem ar autismu, taču izmantojama arī plašāk. Grāmatas dēļ šogad piereģistrēts sociālais uzņēmums, kioska iecere nākusi vēlāk, pastāsta T. Tarasova: "Kiosks Rīgas ielā atradās kopš padomju laikiem, tur pārdeva pīrādziņus, tramvaja biļetes un avīzes. Kad nopirkām šo māju, uzzinājām, ka kiosks tā īpašniekiem ir nodots nomā uz 99 gadiem. Viņi tirgoja belašus, bet nomu nemaksāja. Tur nebija ne ūdens, ne kanalizācijas, visu viņi lēja mūsu teritorijā. Cilvēki pārmeta, kas mums te notiek, – netīrība, nekārtība! No pārrunām jēgas nebija. Kopā ar juristi Janu Petrenko uzrakstījām tiesai iesniegumu, lai lauztu līgumu. Nebija viegli, bet sakārtojām šo lietu. Beigu beigās mums piedāvāja kiosku izpirkt. Tā tapa otrā sociālā ideja."

Liepājas pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule skaidro, ka pašlaik nekādas ievērības cienīgas problēmas neesot. "Cilvēks vienkārši bija iesniedzis nepareizus dokumentus. Šodien (12. jūnijā – L.K.) ir iesniegusi pareizos, visam jābūt kārtībā. Mums ir jāņem vērā "Valsts valodas likums". Ja zīmols vai firmas nosaukums ir oficiāli reģistrēts svešvalodā, tad ir iespējams saskaņot. Diemžēl dokumenti, kas bija iesniegti, nepierādīja, ka tas ir reģistrēts nosaukums. Šobrīd ir iesniegti dokumenti, kuri parāda, kas īsti ir uzņēmums, kurš darbosies kioskā, nosaukums ir oficiāls. Tā bija vienkārši nesaprašanās." A. Ansule domā, ka saskaņošana notiks šīs nedēļas laikā.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 14.jūnija numurā.