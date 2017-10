Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | darbinieki | atlaišana

"AS "KVV Liepājas metalurgs" darbinieki tiek atlaisti no darba vai arī viņiem tiek samazināts atalgojums!" Šādu informāciju "Kurzemes Vārds" šonedēļ saņēma no rūpnīcā strādājošajiem. Uzņēmuma maksātnespējas administrators Guntars Koris to apstiprina.

"Ir, kam atalgojums tiek samazināts, un viņi turpina darbu, un ir, kas no darba tiek atbrīvoti," sacīja administrators, atzīmējot, ka strādājošajiem bija jārēķinās ar to, ka "KVV Liepājas metalurgs" kā maksātnespējīgs uzņēmums tiks likvidēts.

Šobrīd darbs uzteikts līdz 20 uzņēmuma darbiniekiem, bet palikušajiem atalgojums būs mazāks. Taujāts, vai būtiski, G. Koris atbild noraidoši. "Mums ir zināmas finanšu iespējas. Maksātnespējīgs uzņēmums nevar gadiem ilgi maksāt darbiniekiem algas. Cilvēkiem jāapzinās, ka tas ir laika jautājums."

Uzņēmumā līdz šim bija nodarbināti aptuveni 140 strādājošie. Atalgojumu viņiem maksā no nodrošināto kreditoru atvēlētās naudas. To, cik vēl cilvēku zaudēs darbu, administrators šobrīd nevarēja pateikt. "Viss ir atkarīgs no finansējuma."

Jau rakstījām, ka "KVV Liepājas metalurgs" mantas potenciālais pircējs izteicis vēlēšanos veikt uzņēmuma elektrotēraudkausēšanas krāsns testēšanu, kas iecerēta līdz gada beigām. Līdz ar to "Metalurga" mantas pārdošanas darījumu gan plānots noslēgt tikai pēc tam, kad beigsies krāsns testēšana.

Ar investoru panāktā vienošanās paredz, ka ar minēto pārbaudi saistītos izdevumus apmaksās potenciālais pircējs, kas, visticamāk ir uzņēmējs Igors Šamis. Viņš ir septembra beigās Latvijā reģistrētās akciju sabiedrības "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" valdes loceklis.