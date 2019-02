Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | vita dika | maksātnespējas administrācija

Tiesai būs jāieceļ jauns AS "KVV Liepājas metalurgs" maksātnespējas administrators. Kā noskaidroja "Kurzemes Vārds", līdzšinējā administratore Vita Dika nolēmusi vairs neturpināt darbību šajā profesijā.

V. Dika skaidro, ka šādu lēmumu pieņēmusi privātu apsvērumu dēļ. Maksātnespējas reģistrā lasāms, ka V. Dikas maksātnespējas administratora sertifikāta izbeigšanas datums ir šā gada 7. februāris. Viņa gan savas pilnvaras "Metalurgā" saglabās, līdz tiesa būs iecēlusi jaunu maksātnespējas administratoru.

Šī nav pirmā reize, ka "KVV Liepājas metalurgam" mainās administrators. 2016. gada 16. septembrī tiesa atzina AS "KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu un par administratoru iecēla Guntaru Kori. Taču pagājušā gada martā Kurzemes rajona tiesa G. Kori atcēla no uzņēmuma maksātnespējas administratora pienākumu pildīšanas, jo viņš nebija nokārtojis administratoru kvalifikācijas eksāmenu, līdz ar to zaudējot sertifikātu.

2018. gada 23. martā tiesa par "Metalurga" maksātnespējas administratori iecēla zvērinātu advokāti Vitu Diku.