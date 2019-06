Atslēgvārdi vasaras kafejnīca | jūrmalas parks | banga | peldu iela | rekonstrukcija

Karstais atvaļinājumu laiks klāt, bet dzesēties ar vēsu veldzi vasaras kafejnīcā Jūrmalas parkā bijušās "Bangas" vietā nevarēs ne prastā alus teltī, ne uzņēmēja Ojāra Brica sen solītajā Ķeizara paviljonā. Nekāda Ķeizara paviljona nebūs – vismaz tikmēr ne, kamēr nebūs rekonstruēta Peldu iela, "Kurzemes Vārds" uzzināja pašvaldībā.

Līgums ar SIA "Ķeizara paviljons" par šīs vietas nomu izbeidzies pērn 31. decembrī, pastāstīja pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, jo uzņēmums nebija izdarījis to, ko pašvaldība līgumā prasījusi. Līdz 2018. gada vasarai uzņēmumam bija jāizpilda projektēšanas nosacījumi, lai kafejnīcas "Bangas" vietā varētu būvēt ēku, vēsturiskā Ķeizara paviljona līdzinieci. 2017. gadā O. Brics "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka tehniskais projekts top un, "ja paspēsim, šogad sāksim būvniecību". Tagad O. Brics saka: "Nesākām dažādu iemeslu dēļ." Taču konkrētāk par iemesliem runāt viņš negrib.

Pašlaik "Bangas" vieta nevienam nav iznomāta, un to tuvākajā laikā arī neizīrēs, tādēļ ka Jūrmalas parka teritorijā drīz sāksies Peldu ielas rekonstrukcija. No vides objekta "Bungas", garām bijušajai peldiestādei, līdz pat Kūrmājas prospektam – visā šajā joslā ielu pārbūvēs. Līdz ar to arī būs neērtības gan parka apmeklētājiem, gan droši vien uzņēmējiem, kuri parkā sniedz kādus pakalpojumus. Savukārt nākotnē, kad kafejnīcas vietu atkal pašvaldība vēlēsies iznomāt, būs rīkojams vietas nomas konkurss, skaidroja M. Egmanis.

Peldu ielas būvdarbi varētu sākties ap Jāņiem, rekonstrukcija ilgs līdz 2020. gada vasarai, teica SIA "A-Land" vadītājs Andris Šervinskis.

Tikmēr "Bangas" laukums izskatās nožēlojami. Terases koka margas izpuvušas, kādā vietā marga jau nokritusi vai nogāzta. Ap terasi aug nezāles, nav pļauta zāle, lai gan Jūrmalas parkā kopumā zāliens tiek pļauts. Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls teica: "Parku, protams, kopjam. Šobrīd pie "Bangas" neko nedarām, jo domājam, ka tur citiem jāuztur. Mums tā situācija nav zināma. Ja Nekustamā īpašuma pārvalde mūs informēs, pilnīgi noteikti tur būs jāsakopj, jo tā ir parka teritorija. Bet vispirms jānokārto procedūra."