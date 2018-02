Atslēgvārdi kolumbija ltd | zivju pārstrāde | parāds

Kurzemes rajona tiesa apmierinājusi likvidējamās AS "Trasta komercbanka" prasību pret zivju pārstrādes uzņēmumu – Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "Kolumbija Ltd", kā arī ar to saistītajām firmām "PK Invest" un "Roņu 6", piedzenot vairāk nekā miljonu eiro lielu parādu.

"Kolumbija" minētajā bankā pirms vairākiem gadiem ņēmusi aizdevumus modernizācijas un attīstības projektu īstenošanai, ko galvojušas firmas "PK Invest" un "Roņu 6". Uzņēmums kavējis maksājumu izpildi, tāpēc "Trasta komercbanka" vērsusies tiesā.

"Kolumbijas" līdzīpašnieks Igors Krupņiks "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka tiesas spriedumu pārsūdzēt neplāno, taču uzņēmuma tālākā darbība ir atkarīga no "Trasta komercbankas" maksātnespējas administratora. "Administrators ir valsts amatpersona, kas pārstāv valsts intereses. Līdz ar to zināmā mērā tā ir arī valsts atbildība – ir vai nav vajadzīgs šis ražotājs. No paša uzņēmuma nekas nav atkarīgs. Mēs strādājam, algas un nodokļus maksājam, ar piegādātājiem norēķināmies. Savukārt administratora pienākums ir atrast investoru vai arī mūsu kredītsaistības pārdot citai bankai," pauda uzņēmējs.

Iepriekš "Kolumbija" pildījusi visas saistības pret banku, uzņēmums ar tās likvidatoru mēģinājis vienoties par kredītsaistību restrukturizāciju, tomēr sarunas bijušas neveiksmīgas.

Vairāk nekā miljonu eiro lielais parāds ir tikai neliela daļa no zivju pārstrādes uzņēmuma saistībām pret banku. Iepriekš "Trasta komercbankas" administrators Ilmārs Krūms vairākās izsolēs kopumā par vairāk nekā sešiem miljoniem eiro mēģināja pārdot prasījuma tiesības pret "Kolumbiju", "PK Invest", "Roņu 6" un "Baltā zivīte". Tomēr interesenti nepieteicās. Saistībā ar "Trasta komercbankas" likvidācijas lietu pagājušovasar I. Krūmu un maksātnespējas administratoru Māri Sprūdu apcietināja policija. I. Krūmu no bankas maksātnespējas administratora pienākumu pildīšanas atcēla. Šobrīd bankas maksātnespējas administrators ir Armands Rasa.

Kurzemes rajona tiesā bankas pārstāvis pauda, ka administrators meklē investoru, lai Liepājas zivju pārstrādes ražotājs varētu turpināt strādāt, lai to "varētu pārdot kā darboties spējīgu mehānismu".

I. Krupņiks gan pauda, ka Krievijas sankciju un citu nozares problēmu dēļ pašlaik investoru intereses par zivju pārstrādes jomu faktiski nav.

Jāatzīmē, ka tiesā Rīgā pret banku vērsusies arī "Kolumbija". Uzņēmums prasa atzīt par spēkā neesošiem paziņojumus par ķīlas izmantošanu.