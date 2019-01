Ostā sasniegts cerētais rekords

Atslēgvārdi liepājas osta | kravas | sez | kravu apgrozījums

Provizoriskās aplēses rāda, ka Liepājas ostā 2018. gadā kopumā pārkrauts aptuveni 7,5 miljoni tonnu kravu. Līdz ar to ir pārsniegts 2012. gada rekords, kad kravu apgrozījums sasniedza 7,4 miljonus tonnu, apliecina Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.

SEZ pārvaldnieka vietnieks atzīmē, ka aizvadītais gads bijis ražīgākais visā mūsu ostas vēsturē, un skaidro, ka šādu rezultātu izdevies panākt vairāku iemeslu dēļ. "Pagājušajā gadā izdevās būtiski uzlabot dzelzceļa mezglu darbību, un attiecīgi palielinājās vagonu aprites jauda. Uzņēmēji investējuši papildu noliktavu jaudās un kraušanas tehnikā, mērķtiecīgi strādāts arī pie jaunu kravu piesaistes. Tāpat aizvadītajā vasarā aktīvi pārkrauti graudi un veikti vairāki citi darbi," uzskaita U. Hmieļevskis.

Vairāk nekā septiņus miljonus tonnu kravu ostas stividorkompānijas plāno pārkraut arī šogad.

Liepājas ostas darbības pēdējo 15 gadu statistikā redzams, ka laika posmā no 2001. līdz 2003. gadam ostas kravu apgrozījums gadā svārstījās no 4 līdz 4,8 miljoniem tonnu. Tad sekoja straujš lēciens 2012. gadā (7,4 miljoni tonnu) un būtisks kritums gadu vēlāk (4,8 miljoni tonnu), kad bankrotēja AS "Liepājas metalurgs". Taču kopš 2014. gada kravu apjoms ik gadu pakāpeniski ir pieaudzis.