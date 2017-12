Papildināts – “Liepājas enerģija” saņem “Zaļās izcilības balvu”

Atslēgvārdi vvd | Zaļās izcilības balva | liepājas enerģija

Valsts vides dienests (VVD), turpinot uzsākto tradīciju, šogad trešo gadu pēc kārtas pasniedza apbalvojumu “Zaļās izcilības balva” uzņēmumiem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi, portālam pastāstīja Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Trešdien, 6.decembrī, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī notika “Zaļās izcilības balvas 2017” saņemšanai izvirzīto apbalvošanas ceremonija. Šogad iekļaušanai VVD veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Vienīgais uzņēmums no Liepājas, kas saņēma apbalvojumu “Zaļās izcilības balva”, ir uzņēmums “Liepājas enerģija”, noskaidroja portāls. M.Bukleviča norādīja, ka šis uzņēmums kotējās ļoti augstu.

Uzņēmuma “Liepājas enerģija” sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda portālam atzina: “Esam īpaši lepni un sakām paldies uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem - saņemta Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības balva” par sasniegumiem un pašiniciatīvu vides aizsardzībā un ilgtspējā.”

“Liepājas enerģiju” balvai izvirzīja Liepājas reģionālā vides pārvalde par uzņēmuma darbības laikā īstenotajām aktivitātēm, kuru mērķis ir maksimāli samazināt uzņēmuma ražošanas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Gunta Zaldeniece, “Liepājas enerģijas” vides un darba aizsardzības inženiere par saņemto apbalvojumu norāda: “Zaļās izcilības balva nebija uzņēmuma pašmērķis, bet “Liepājas enerģijas” mērķis jau no uzņēmuma darbības pirmsākumiem ir bijis siltumtīklu infrastruktūras un ražošanas objektu sakārtošana un attīstīšana tā, lai tie ne vien efektīvi kalpotu, bet arī atstātu iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. Vides aizsardzība un ilgtspēja ir viena no uzņēmuma pamatvērtībām un to mēs apliecinām, ne vien tehnoloģisko un izmantoto energoresursu izvēlē, bet arī ikdienā, līdzdarbojoties dažādos pasākumos, rosinot gan uzņēmuma darbiniekus un sadarbības partnerus, gan mūsu klientus un sabiedrību kopumā pievērst uzmanību vides ilgtspējas jautājumiem un rīkoties atbildīgi šajā jomā.”

Laikā no 2010. līdz 2012. gadam “Liepājas enerģija” veica vērienīgu pilsētas siltumtīklu rekonstrukciju, kuras laikā novecojušās un neefektīvās siltumtrases tika nomainītas ar mūsdienīgiem un augstvērtīgiem materiāliem, tas veicinājis vairākkārtēju siltumu zudumu samazinājumu siltumtrasēs. 2012. gadā uzņēmums pabeidza biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību un uzsāka siltumenerģijas ražošanā izmantot vietējo un atjaunojamo kurināmo – koksnes šķeldu. Vēl gadu vēlāk – 2013. gadā – ekspluatācijā tika nodota biomasas ūdenssildāmo katlu māja, līdz ar to “Liepājas enerģija” savā turpmākajā darbībā kā galveno kurināmo izmantoja šķeldu, un šobrīd ar šķeldu tiek saražoti 67% no kopējā siltumenerģijas apjoma. Uzņēmuma biomasas katlu mājā uzstādīti elektroniskie filtri un multicikloni, kas uztver cietās daļiņas, neļaujot tām nokļūt apkārtējā vidē. Arī pelnus, kas rodas sadedzinot šķeldu, uzņēmums neutilizē apkārtējā vidē, bet nodod izmantošanai zemnieku saimniecībām. 63% no kopējā CO2 izmešu apjoma 2016.gadā ir bijis neitrāls CO2, kas nozīmē, ka tas atgriežas dabas vidē.

Jāpiebilst, ka 2017. gadā “Liepājas enerģija” sertificējusi arī energovadības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standartam.

Šogad VVD “Zaļās izcilības balvu” saņēma 11 uzņēmumi un pašvaldības kādā no darbībai atbilstošajām sešām kategorijām; tāpat pieciem uzņēmumiem tika pasniegta veicināšanas balva "Izaicinājums ceļā uz "Zaļās izcilības balvu". Iekļaušanai VVD veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības. “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegt kopš 2015. gada.

Kā uzsver M.Bukleviča, Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas vides politikas īstenošanas uzņēmumos: “Lai novērtētu uzņēmumu darbu vides jomā, “Zaļās izcilības balvas” ieguvēju noteikšanai VVD pilnveidojis vērtēšanas kritērijus un novērtējis piesārņojošo darbību veicējus valstī.”