Maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" administratora amata pretendente ir zvērināta advokāte Vita Dika, liecina informācija Maksātnespējas administrācijas mājaslapā.

Kurzemes rajona tiesā Liepājā pagaidām šī informācija nebija saņemta, attiecīgi tiesa nevarēja pateikt, kurā datumā varētu lemt par jaunā administratora apstiprināšanu amatā.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, Dika patlaban pilda maksātnespējas administratora pienākumus uzņēmumos SIA "Cherry Media", SIA "Bella Vita", SIA "Baltic Wood Production", SIA "Biznesa tehnoloģijas", SIA "Sabiedrība IMS", SIA "ORZ", SIA "Elpaza", SIA "Auto Oil" un SIA "VD Agency".

Iepriekš Dika ir bijusi administratore uzņēmumos SIA "Baltijas Loģistikas centrs", AS "Balodis Printing", SIA "Forums Holding Company", AS "Rumbula", SIA "Baltijas jūras līnija", SIA "IT Building" un daudzos citos.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā trešdien, 21.martā, atcēla maksātnespējas procesa administratora sertifikātu zaudējušo Guntaru Kori no "KVV Liepājas metalurga" administratora amata. Tiesas lēmums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.

Lēmumu par Kora atcelšanu tiesa nosūtīja Maksātnespējas administrācijai, kurai bija jāiesaka jauns kandidāts administratora amatam.

Tāpat ziņots, ka Koris marta sākumā zaudēja maksātnespējas procesa administratora sertifikātu. Koris aģentūrai LETA sacīja, ka sertifikātu 1.martā zaudējis tādēļ, ka nav nokārtojis pārkvalifikācijas eksāmenu.

"KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu tika pasludināts 2016.gada septembrī.