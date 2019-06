Atslēgvārdi liepājas tramvajs | tramvajs | līdzfinansējums

Tā kā no Satiksmes ministrijas saņemta informācija par papildu 10 miljonu eiro līdzfinansējuma piešķiršanu SIA "Liepājas tramvajs" projektam no Kohēzijas fonda, pilsētas dome pagājušajā nedēļā nolēma nodrošināt nepieciešamo nākamo līdzmaksājumu šī projekta turpināšanai arī no pašvaldības budžeta – 1,23 miljonus eiro, bet vēl būs arī valsts budžeta dotācija apmēram 440 tūkstoši eiro – skaidroja projekta vadītājs Uldis Klaks-Kleins.

Par šo naudu Liepājas dome plāno turpināt tramvaja līnijas un tās tuvās apkārtnes rekonstrukciju Lielajā ielā no Liepājas Universitātes līdz Peldu ielai un papildus iegādāties vēl piecus zemās grīdas tramvajus. Šogad paredzēts izsludināt tehniskā projekta iepirkumu, savukārt būvdarbus plāno sākt 2021. gadā. Projektu iecerēts pabeigt 2023. gadā.

Kopumā 2017. – 2023. gadā Liepājas tramvaja līnijas rekonstrukcijā, Tramvaja tilta un Lielās ielas pārbūvē, kā arī 11 jaunu zemās grīdas tramvaju iegādē būs izlietoti 27,1 miljons eiro, no tiem Kohēzijas fonda finansējums – 23 miljoni eiro, valsts budžeta dotācija – 1 miljons, bet pašvaldības līdzfinansējums – 3 miljoni eiro. Iepriekš jau ziņots, ka šogad pabeigta Tramvaja tilta un Lielās ielas pārbūve (no tilta līdz Liepājas Universitātei) un jau ir pasūtīti seši zemās grīdas tramvaji.