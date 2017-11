Atslēgvārdi BATL | dzelzsceļš | ostas | infrastruktūra | maksas paaugstināšana

Biedrības "Baltijas asociācija - transports un loģistika" (BATL) turpina paust bažas par plānoto dzelzceļa infrastruktūras maksas pieaugumu, aģentūrai LETA pavēstīja biedrības pārstāvji.

"Cik daudz nozaru pārstāvju un ekspertu viedokļiem ir jāizskan, lai atbildīgā Satiksmes ministrija un valdība kopumā ieklausītos un apturētu kļūdaini pieņemtos lēmumus. Bažas par maksas celšanas iespējamo ietekmi uz nozares attīstību pauda arī citas tranzīta biedrības Satiksmes ministrijas šonedēļ sasauktajā sēdē, kurā ministrija pārrunāja ar nozares NVO sektoru priekšlikumus un redzējumu par tranzīta attīstību valstī. Šī sēde tika sasaukta pēc tam, kad Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzlika par pienākumu atbildīgajai par nozari Satiksmes ministrijai izstrādāt līdz šī gada 1.decembrim tranzīta nozares ilgtermiņa attīstības stratēģiju," sacīja BATL prezidente Inga Antāne (partija "Laiks pārmaiņām").

Viņa norādīja - ja patlaban dzelzceļa infrastruktūras maksa ir 10,35 eiro par kilometru, tad no nākamā gada 1.janvāra tā pieaugs par 7% un sasniegs 11,08 eiro par kilometru.

"Vissāpīgāk šis jautājums skars tieši reģiona ostas, Liepāju un Ventspili, līdz kurām ir jāmēro tālākais ceļš. Šajos virzienos dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa no austrumu robežas līdz ostām jau veido aptuveni pusi no pārvadājuma izmaksām," pauda BATL vadītāja.

Organizācijā uzsvēra, ka situācijā, kad dzelzceļa pārvadājumi pērn samazinājās par 15% un šovasar kritums turpinājās tādā pašā līmenī, tālredzīgi un atbildīgi būtu skatīties, kā samazināt iekšējās izmaksas, nevis tās celt.

BATL pārstāv vairākus Ventspils brīvostā strādājošus tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumus - AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks", AS "Latvijas naftas tranzīts", SIA "Noord Natie Ventspils Terminals", AS "PKL Flote", SIA "Ostas flote", SIA "Mineral-Trans-Serviss", AS "Baltic Coal Terminal", SIA "Seastar" un AS "Baltijas ekspresis".

Kā ziņots, AS "Latvijas dzelzceļš" neatkarīgais meitasuzņēmums "LatRailNet" nolēmis no nākamā gada palielināt maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, tostarp kravu pārvadājumiem 7% apmēra. No nākamā gada infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa kravas vilcieniem noteikta 11,08 eiro, pasažieru elektrovilcieniem 7,27 eiro, pasažieru dīzeļvilcieniem 6,1 eiro, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi 6,94 eiro, savukārt, šaursliežu vilcieniem 2,52 eiro.