Pērn strādājošo liepājnieku skaits palielinājies

Atslēgvārdi liepāja | nodarbinātība

2017. gada beigās 41 023 Liepājas iedzīvotāju bija darbspējas vecumā (15 – 63 gadi) un strādājošo liepājnieku skaits (deklarētā dzīvesvieta Liepāja) bija 28 649. Pagājušā gada laikā strādājošo liepājnieku skaitspalielinājies par 695 personām jeb par 2,5%,liecina Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes apkopotie dati, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

2017.gada beigās Liepājā reģistrētos uzņēmumos bija 27 646 darba vietas.Salīdzinot ar 2016.gada decembri, darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumospalielinājās par 820 darba vietām, sasniedzot pēdējo piecu gadu laikā augstāko līmeni Liepājā. No 19 tautsaimniecības nozarēm darba vietu skaitapieaugums bijis 13 nozarēs, vislielāko kāpumu uzrādot būvniecības nozarē unrūpniecībā, kur pērn nākušas klāt attiecīgi 415 un 253 darbavietas.

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares Liepājā, kuras nodrošina lielāko darba vietu skaitu ir ražošanas nozare (lielākie darba devēji – LSEZ SIA “Lauma fabrics”, SIA “AE partner”, LSEZ SIA “Jensenmetal”, AS “Lauma lingerie”, SIA “Dzelzbetons MB”, SIA “Icotton”), izglītības nozare(lielākie darba devēji – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Universitāte, PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”), tirdzniecības un auto, moto remonta nozare (lielākie darba devēji – AS “LPB”, SIA “Tolmets”, SIA “ADS baltic”), būvniecības nozare (lielākie darba devēji – AS “UPB”, SIA “CTB”, SIA “UPTK”), untransporta un uzglabāšanas nozare (lielākie darba devēji – AS “Liepājas autobusu parks”, LSEZ SIA “Liepāja bulkterminal LTD”, SIA “Liepājas tramvajs”).

Savukārt reģistrēto bezdarbnieku skaitsLiepājā2017.gada beigās bija 2582 jeb 6,2%. Gada laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 986 personām jeb par 27,6%. Salīdzinot ar 2016. gadu, bezdarba līmenis pilsētā kopumā samazinājies par 2,4%.

2017.gada beigās Liepājā dzīvoja 69180 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaitssamazinājies par 263 iedzīvotājiem (salīdzinājumā 2014. gadā samazinājums bija 801 iedzīvotājs, 2015. gadā – 495, 2016. gadā – 1187), kas ir mazākais iedzīvotāju skaitasamazinājums kopš 1989.gada.

Vērtējot iedzīvotāju migrācijas datus, secināts, ka 2017.gadā migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 48 iedzīvotājiem(salīdzinājumā 2014. gadā samazinājums bija 646, 2015. gadā – 373, bet 2016. gadā – 958).Migrācijas saldo gada laikā samazinājies par 95%. 2017.gadā bijis zemākaisnegatīvais migrācijas saldo kopš 1989.gada.

Aplūkojot detalizētāk migrācijas datus, redzams, ka starptautiskās migrācijas rezultātā liepājnieku skaits samazinājies par 455 iedzīvotājiem. Savukārt vietējās migrācijas rezultātā liepājnieku skaits palielinājies par 407 iedzīvotājiem. Vietējās migrācijas pozitīvā bilance saistāma ar izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli īpašumos bez deklarētām personām.

Informācija par aizvadīto gadu apkopota Liepājas pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskajā pārskatā, ko deputāti apstiprināja 14. jūnija domes sēdē.