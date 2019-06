"Promenade Hotel" apgrozījums pērn pieauga par 12,7%

Atslēgvārdi promenade hotel | viesnīca | apgrozījums

Viesnīcas "Promenade Hotel", kas atrodas Liepājā, apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,773 miljoni eiro, kas ir par 12,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka 2,6 reizes un veidoja 24 898 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Viesnīcas komunikācijas konsultante Alīna Kozlovska aģentūrai LETA norādīja, ka gada laikā apkalpoto viesu vidū vairāk nekā 60% bija no Latvijas.

Vienlaikus atpūtnieku vidū apmēram 6% bija no Lietuvas, apmēram 5% - no Vācijas, apmēram 4% no Dānijas un tikpat daudz no Zviedrijas, savukārt apmēram 3% viesu bija no ASV, apmēram 2% bija viesi no Krievijas, taču viesnīcu apmeklēja arī atpūtnieki no Somijas, Apvienotās Karalistes, Šveices un citām valstīm.

Kozlovska sacīja, ka pērn būtiskas investīcijas ieguldītas viesnīcas paplašināšanā un arī telpu modernizācijā. Izbūvēti papildu pieci klasiskās kategorijas un trīs luksus kategorijas numuri, numuriņu skaitam kopumā sasniedzot 58. Tāpat modernizētas viesnīcas konferenču zāles.

2017.gadā "Promenade Hotel" strādāja ar 1,573 miljonu eiro apgrozījumu un guva 65 933 eiro peļņu.

Kompānija "Promenade Hotel" reģistrēta 2010.gadā, un tās pamatkapitāls ir 802 845 eiro. Viesnīcas vienīgais īpašnieks ir AS "Alps Investments", bet patiesā labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. Pērn Kesenfeldu ģimene Liepājāatvēra arī otru viesnīcu - "Art Hotel Roma".