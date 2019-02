Ražotnes iecere papildu vārtos

Atslēgvārdi eVan Group | bīstamie atkritumi | vpvb | kapsēdes iela

SIA "eVAN Group", kas plāno Liepājā uzsākt bīstamo atkritumu – katalizatoru pārstrādi, tuvākās nedēļas laikā plāno iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) papildu informāciju ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam, informē uzņēmuma valdes loceklis Mārtiņš Berķis-Bergs. "Manuprāt, tas viss ir ieslīdējis ne visai pozitīvās nogulsnēs," viņš vērtē liepājnieku aizsākto parakstu vākšanu portālā "Mana balss" pret šādas ražotnes izveidi. Taču arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis norādījis uzņēmējam, ka neredzot šādam biznesam vietu pilsētā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA "eVAN Group" iesniegusi VPVB 2018. gada 21. decembrī, bet birojs pieprasījis papildu informāciju. VPVB Ietekmes uz vidi novērtējumu daļas vadītāja Iveta Jēgere stāsta, ka tas esot normāls darba process, ka, izvērtējot ziņojumu, tiek lūgti papildinājumi, skaidrojumi vai precizējumi. "Noteiktu termiņu papildu informācijas iesniegšanai nav," skaidro I. Jēgere. "Periods, kad sagatavot ziņojumu, kopumā var ilgt piecus gadus. Tas nenozīmē, ka tāda prognoze noteikti ir šajā gadījumā. Tāpēc jau birojs ir, ka tie vēl ir papildu vārti, caur kuriem iziet."

M. Berķis-Bergs atzīst, ka uzņēmumā ļoti nopietni izturas pret vides un citām prasībām un speciālisti gatavo atbildes uz visiem papildu jautājumiem. Valdes loceklis uzskata, ka cilvēki, kas aktīvi protestē, īsti nav sapratuši, ar ko uzņēmums nodarbojas: "Potenciālais projekts tiek uztverts kā drausmīgi indīgs un neveselīgs, tiek teikts, ka mēs tagad no visas pasaules vedīsim superbīstamus atkritumus un radīsim videi neatgriezenisku kaitējumu. Tā nav atkritumu utilizācija, it kā mēs vestu iekšā riepas un dedzinātu. Jā, mēs ievedam no visas pasaules citāda veida produktu, izstrādājumu pārpalikumus, bet, tos šeit apstrādājot, radām jaunu produktu, kuru pārdodam tālāk." SIA "eVAN Group" plānojot strādāt atbilstoši visas pasaules standartiem un ar atbilstošām attīrīšanas iekārtām.

M. Berķis-Bergs stāsta, ka iecerēts ražot produktu ar lielu pievienoto vērtību. Šo produktu pārstrādājot vēl tālāk, iegūst augstvērtīgus materiālus, ko izmanto mobilajos telefonos, datoros, televizoros. "Mēs esam mazs starpposmiņš, bet, mūsu produktu pārstrādājot tālāk, tās jau ir augstās tehnoloģijas, materiāli, bez kuriem pasaule mūsdienās neeksistē. Bet mūsu pretinieki ir to pagriezuši pavisam citādi," uzskata valdes loceklis. Viņš arī uzsver, ka uzņēmumā plānotas 40 jaunas darba vietas, kurās potenciālie darbinieki būtu bijušie metalurgi.

