Uzņēmējdarbības vide Liepājā pēdējo gadu laikā uzņēmusi strauju attīstības tempu. Šogad darbu uzsākušas vairākas ražotnes, un svinīgā lentītes griešana jaunajās rūpnīcās gaidāma arī nākamgad un vēl pēc gada. Iespējams, 2020. gadā pirmajam jurģi būs metālapstrādes uzņēmumam "Lejofors Springs LV", kas savu rūpnīcu ceļ Meldru/Dūņu ielas industriālajā teritorijā, taču uz papēžiem tam min arī higiēnas preču ražotājs "iCotton".

"iCotton" (iepriekšējais nosaukums "Cotton Club Liepaja) ir viens no strauji augošajiem uzņēmumiem, kas gadu no gada mērķtiecīgi investējis jaunās ražošanas jaudās. 2013. gadā kompānija sāka savu darbību, īrējot ražošanas telpas no SIA "Lauma Fabrics". Dažus gadus vēlāk uzņēmums bijušās manēžas vietā Krūmu ielā uzbūvēja savu ražotni un noliktavu, pakāpeniski audzējot ražošanas apjomus un paplašinot produkcijas klāstu. Šobrīd Liepājā top kokvilnas vates kociņi, vates diski un neausts kokvilnas materiāls.

Ģenerāļa Baloža ielā pašlaik ierīko būvlaukumu uzņēmuma "Interspiro Production" ražotnei. Šī kompānija jau kopš 2008. gada darbojas Kapsēdes ielas Liepājas Biznesa centrā, ražojot elpošanas un drošības ekipējumu, ko izmanto militārās organizācijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un dažādas industrijas.

Esošā ražotne laika gaitā paplašināta, taču nu uzņēmumam Kapsēdes ielā kļuvis par šauru, tādēļ nolemts būvēt jaunu rūpnīcu, kas būšot gan modernāka un ērtāka ražošanas procesam un darbiniekiem, gan arī dabai draudzīgāka, aprīkota ar saules baterijām un citiem videi ekoloģiskiem risinājumiem.

