Robotikas jaunuzņēmums "Giraffe360" vēlas paplašināt datorgrafikas komandu

Atslēgvārdi giraffe360 | uzņēmējdarbība

Tehnoloģiju jaunuzņēmums "Giraffe360", kas radījis unikālu kameru telpas skenēšanai, strauji aug un nolēmis paplašināt Liepājas datorgrafikas komandu, portālam liepajniekiem.lv pavēstīja tā pārstāvji.

Straujo izaugsmi veicinājusi jaunā kameras modeļa izlaišana vasaras sākumā, kas savukārt novedis pie klientu skaita palielināšanās. Vēl gada sākumā uzņēmums piesaistījis investīciju viena miljona eiro apmērā un pavisam nesen uzņēmuma investoru lokam pievienojies viens no Silīcija ielejas aktīvākajiem investoriem "Plug and Play".

"Pirms trīs gadiem, kad mēs sākām domāt par savu kameru, izveidojām Liepājā "boot- camp" nometni, kur netraucēti varējām nodoties sarežģītu uzdevumu veikšanai," atminas "Giraffe360" līdzdibinātājs Mikus Opelts. "No nometnes vietas Liepājas birojs ir izaudzis par mūsu lielāko ofisu. Rīgā galvenokārt strādā inženieri un programmētāji, kas izstrādā jauno produktu, savukārt Liepājā mums ir programmēšanas un failu izstrādes ofiss. Pārdošanu un komunikāciju veidojam no Londonas. Proti, Rīgā radam, Londonā pārdodam un Liepājā apkalpojam. Mūsu kameras šobrīd jau ir 12 Eiropas valstīs un tās skenē lielu apjomu īpašumu katru dienu. Visi faili no kamerām nonāk Liepājā, kur tos apstrādājam un izveidojam fotogrāfijas, telpas plānojumus un virtuālās tūres."

Liepājas filiāles vadītāja Arta Jagmina skaidro, ka kamera iegūst augstas izšķirtspējas un precizitātes datus, ko Liepājā apmācīta datorgrafikas komanda apstrādā un izveido saturu pēc visaugstākajiem standartiem. "Lielākā daļa mūsu klientu vairs neizmanto fotogrāfu bildēm vai speciālus lāzerus plānojumiem, bet paļaujas tikai uz mūsu pakalpojumu. Apstrāde notiek divos līmeņos - bilžu apstrāde un plānojumu izstrāde," pastāsta A.Jagmina.

Šobrīd "Giraffe360" savā komandā Liepājā vēlas pieņemt 10 jaunus datorgrafiķus, lai apkalpotu strauji augošo klientu skaitu. "Šogad mūsu apstrādes komanda jau ir palielinājusies no 3 līdz 9 cilvēkiem, bet, lai apkalpotu augošo klientu skaitu, nepieciešams to palielināt vēl vairāk. Mums ir izveidots efektīvs darba process un mēs apmācām visus jaunos darbiniekus."

Interesenti savu pieteikumu var sūtīt uz e-pastu HR@giraffe360.com .

"Giraffe360" ir kameras un programmatūras tehnoloģija telpu skenēšanai. Idejas autori un uzņēmuma dibinātāji ir brāļi Mikus un Madars Opelti.

Pirmo sēklas investīciju pusmiljona eiro apmērā uzņēmums piesaistīja no Igaunijas riska kapitāla firmas "Koha Capital".