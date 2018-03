Atslēgvārdi rayanair | liepājas lidosta

Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" tuvāko gadu laikā Baltijas valstīs ieplānojusi atvērt jaunu bāzi, ziņo portāls "Delfi". Rīgas lidosta jau esot iesaistījusies cīņā, bet vai lidsabiedrībai piedāvājumu ir gatava izteikt arī Liepāja?

Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Rjabcevs "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka sarunas par jauniem lidojumiem no Liepājas lidostas ir notikušas ar vairākām aviokompānijām, taču šobrīd nevar komentēt ne aviokompāniju nosaukumus, ne iespējamos galamērķus vai sarunu statusu. Viņš atzīmēja, ka šajā nozarē šī informācija tiek uztverta ļoti sensitīvi un, kamēr nav pieņemti kādi konkrēti lēmumi, tikmēr sīkāku informāciju atklāt nevar.

"Attiecībā uz kompānijas "Ryanair" izteikto gatavību kādā no Baltijas valstu lidostām izvietot savu reģionālo atbalsta bāzi, teorētiski no Latvijas tikai Rīgas un Liepājas lidostām šobrīd ir starptautiska sertifikācija, lai veiktu pasažieru pārvadājumus. Tomēr jāņem vērā, ka aviokompānija "Ryanair" šobrīd runā par nepieciešamību bāzēt ilgtermiņā līdz pieciem lidaparātiem, kas no lidostas puses prasa ļoti augstu kapacitāti. Viens bāzēts gaisa kuģis parasti nodrošina 5–6 lidojumu maršrutus un gada ietvaros spēj nodrošināt ap 350 tūkstošiem pasažieru." Arī SIA "Aviasabiedrība Liepāja" valdes loceklis Agris Sprūde pauda, ka Liepājas lidostas pašreizējā infrastruktūra ir nepietiekama šādai bāzei.

"Skrejceļš, protams, var apkalpot daudz lidmašīnu, tomēr lidaparāti ir jānovieto uz perona. Mums ir trīs gaisa kuģu stāvvietas, no kurām "Boeing" lidaparātiem, kādus izmanto "Ryanair", ir paredzēta tikai viena. Līdz ar to viens no galvenajiem būtu stāvvietu jautājums," norādīja Liepājas lidostas vadītājs.

Brīvas vietas jaunu lidaparātu stāvvietu izbūvei lidostai esot, tomēr, lai īstenotu šādu projektu, jābūt pārliecībai par ilgtermiņa sadarbību ar aviokompāniju. Tāpat arī būtu jārisina pasažieru termināļa jautājums. Lai gan Liepājas lidostas termināli ir iecerēts paplašināt, tā kapacitāte nebūšot tik liela, lai spētu apkalpot tādu pasažieru plūsmu, kādu nodrošinātu "Ryanair". "Tad ir jābūvē jauns terminālis," vērtēja A. Sprūde.