SEZ pārvalde sumina 2018.gada aktīvākos uzņēmējus

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieks Jānis Lapiņš uz ikgadējo gada nogales tikšanos aicināja Liepājas SEZ kapitālsabiedrību vadītājus un uzņēmējus, kas aktīvi darbojas Liepājas SEZ teritorijā. Šogad tika iedibināta jauna tradīcija un tika sumināti tie uzņēmumi, kas aizvadītajā gadā bijuši aktīvāki un attīstījuši savu uzņēmējdarbību, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece - Kadeģe.

Uzrunājot uzņēmējus, Jānis Lapiņš uzsvēra sadarbības un uzticības nozīmi ikdienas darbā, realizējot projektus un risinot dažādus problēmjautājumus. Kā vienu no SEZ pārvaldes šā gada galvenajiem padarītajiem darbiem pārvaldnieks minēja ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi. Viņš uzsvēra, ka svarīgi ir izvērtēt sasniegto un skaidri definēt kādā virzienā doties tālāk, lai radītu uzņēmējiem priekšnoteikumus, lai attīstītu uzņēmējdarbību un uzņēmumi attīstītos, radot jaunas darbavietas un palielinot visas pilsētas kopējo labklājības līmeni.

Balvu “2018. gada būve Liepājas ostā” saņēma LSEZ SIA “BaltEx Bulk”, kas ir salīdzinoši jauns uzņēmums un savu darbību veic Karostas kanālā. Uzņēmums šogad uzbūvēja pirmo no plānotajām trīs noliktavām, papildinot to terminālu skaitu, kas jau šobrīd veiksmīgi strādā Karostas kanālā. Saskaņā ar noslēgto ieguldījumu līgumu, noliktavas būvniecībā ieguldīti 890 735,00 eiro.

Balvu “2018. gada būve ražošanas teritorijā” saņēma LSEZ “EURO DK” SIA, kas šogad uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā ražotni un loģistikas centru Satiksmes ielā. Uzņēmuma ieguldījumi šajos projektos ir apmēram 1 miljonu eiro. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 20 cilvēkus ar vidējo algu, kas pārsniedz 1200 eiro.

Tika pasniegtas arī divas “2018. gada izaicinājums” balvas. Vienu no tām saņēma “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA, kas 2018. gadā uzbūvēja jaunu rūpnīcu un ievērojami palielināja darbavietu skaitu. Tieši jaunu, kvalificētu darbinieku piesaiste bija viens no lielākajiem uzņēmuma izaicinājumiem. Ja vēl gada sākumā uzņēmums nodarbināja 50 cilvēkus, tad šobrīd to skaits sasniedz 130 ar tendenci pieaugt tuvākajā nākotnē. Plānots, ka jaunā disku ražotne darbu uzsāks 2019. gada janvārī.

Balvu “2018. gada izaicinājums” saņēma arī SIA LSEZ “Ekers Stividors LP”. Uzņēmuma 2018. gada lielākais izaicinājums bija vides jautājumu risināšana, lai kopīgi, sadarbība ar iedzīvotājiem un Liepājas SEZ pārvaldi samazinātu uzņēmuma radīto vides piesārņojumu – putekļus, kas veidojas antracīta kravu pārkraušanas procesā. Uzņēmums netaupīja ne laiku, ne naudu, lai rastu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumus.

Balvu “2018. gada uzdrīkstēšanās” saņēma LSEZ “Jensen Meta”l SIA, kas šobrīd Karostas Industriālā parka teritorijā īsteno jaunas, modernas ražotnes būvniecību. Pirmajā posmā plānots izbūvēt ražošanas telpas aptuveni 11 000 kvadrātmetru platībā. Ideja par Karostas Industriālo parku radās jau 1999. gadā, lai veicinātu jaunu darbavietu veidošanos, palielinātu pilsētas budžetā ienākošo nodokļu summu un iespēju papildus līdzekļus novirzīt izglītībai, kultūrai un sportam un citiem projektiem. Tajā laikā šīs teritorijas nesakārtotā un nepietiekamā infrastruktūra, degradētā vide uzņēmējiem nebija pievilcīga. Situācija mainījās pēc teritorijas rekultivācijas un sakārtošanas sadarbībā ar pašvaldību, piesaistot finanšu līdzekļus no ES struktūrfondiem 2015. gadā šeit tika izbūvētas inženierkomunikācijas, apgaismojums, jaunas ielas, gājēju un veloceliņi vairāk nekā 20 hektāru platībā, tādējādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus jaunu ražotņu būvēšanai.