Uzsāk sadarbības projektus ar Kazahstānas uzņēmējiem

Atslēgvārdi lsez | jānis lapiņš | Uldis Hmieļevskis | sadarbība

Darba vizītes laikā Kazahstānā no 10. līdz 14. jūlijam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis tikās un vienojās par sadarbību ar divu unikālu projektu vadību Kazahstānas pierobežā ar Ķīnu – MCPS Khorgos un Speciālās Ekonomiskās Zonas KTZE-Khorgos Gateway, portālam pavēstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kā uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, iezīmēt Liepāju tranzīta ceļā no Ķīnas uz Eiropu bija šīs vizītes galvenais uzdevums. “Vēriens, ar kādu Ķīnas valdība un privātie uzņēmēji dažos gados pilnīgi klajā laukā uzbūvējuši veselu pilsētu ar 700 000 iedzīvotājiem, tikai apliecina šīs valsts jaudu, bet redzams, ka šis projekts ir tikai attīstības sākuma stadijā, it īpaši no kazahu puses. Līdz ar to šis ir brīdis tajā iekļauties arī mūsu uzņēmējiem”.

MCPS Khorgos un Speciālās Ekonomiskās Zonas KTZE-Khorgos Gateway pēc savas stratēģiskās nozīmības pasaules transporta nozarē ir salīdzināmas ar Suecas kanāla izbūvi. Khorgos sausā osta (dry-port) ir projekts Kazahstānas pusē, kurā no Ķīnas dzelzceļa sastāviem konteineri tiek pārkrauti uz 1520 sliežu platuma vagoniem, lai tālāk turpinātu ceļu Eiropas virzienā. Tas ir stratēģisks projekts, lai fiziski varētu īstenot kravu plūsmas pagriešanu no jūras ceļiem uz sauszemes – auto un dzelzceļu. Turpinās arī vairāku joslu auto maģistrāle, pa kuru no Alma-Atas var nokļūt uz Khorgos.

Savukārt MCPS Khorgos ir unikāla teritorija uz Ķīnas-Kazahstānas robežas, kurā no katras valsts puses var iebraukt bez vīzas. Projekts vēl ir attīstības stadijā, šobrīd vairāk strādā uz Ķīnas un Kazahstānas pilsoņiem, kas šeit ierodas iepirkties un atpūsties. Nākamajā gadā šajā teritorijā plānots uzbūvēt lidostu, lai varētu viegli ierasties arī biznesa cilvēki slēgt lielāka mēroga darījumus. Šobrīd vienlaicīgi būvējas vairāki desmiti viesnīcu, biroju ēkas, lielveikali. Pirmā asociācija, ko apstiprina arī kazahu partneri – industriālā un biznesa Lasvegasa.

“Kazahstāna šķiet ļoti tālu no Latvijas, taču šī valsts ir vārti uz Ķīnu – nozīmīgu produkcijas ražotāju un straujos tempos augošu patērētāju. Esam izveidojuši ciešus darījumu kontaktus gan ar SEZ Khorgos Gateway, gan MCPS Khorgos vadību, gan ar Kazahstānas transporta nozares uzņēmējiem, un uzsākuši darbu jau pie konkrētu loģistikas projektu realizācijas, kuros aicināsim iesaistīties Liepājas uzņēmējus,” stāsta Uldis Hmieļevskis, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks.

Plānots, ka jau jūlija otrā pusē Kazahstānas uzņēmēji ieradīsies darba vizītē Liepājā.