Atslēgvārdi sez pārvalde | liepājas osta | rekonstrukcija

Lai turpinātu īstenot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes attīstības projektu “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība”, uzsākta Liepājas ostas auto pievadceļa pārbūve un paplašināšana, informē SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Atbilstoši iepirkumu procedūrai un noslēgtajam līgumam darbus veic SIA “CTB”. Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. gada vasarai. Kopējais rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri.

Rekonstrukcijas ietvaros notiks autoceļa pārbūve no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā, kas paredz esošās brauktuves pārbūvi, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, lietus ūdens savāšanas sistēmas ierīkošanu. Autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons tiks izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 350 metru garumā.

Tāpat tiks veikta ostas iekšējā koplietošanas ceļa pārbūve no ostas caurlaides Brīvostas ielā līdz ostas caurlaidei Atslēdznieku ielā –brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana, seguma nomaiņa četrām dzelzceļa pārbrauktuvēm.

Kā arī darba ietvaros notiks esošās brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa ceļa posmā no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai.

Uz būvdarbu laiku tiks atjaunota satiksme no ostas pa Siļķu ielu līdz Kalpaka ielai. Iebrauktuve ostas termināļos būvdarbu laikā notiek no Kalpaka ielas un Brīvostas ielas. Izbraukšana turpmāk tiks organizēta pa Siļķu ielu. Ir veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi, lai smagais autotransports no 20.maija varētu izmantot šo ielu, norāda Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis, uzsverot, ka satiksmes organizācijas izmaiņas un izbraucošā transporta novirzīšana pa Siļķu ielu varētu ilgt aptuveni trīs, četri mēneši.

SIA “CTB” valdes loceklis Pēteris Andrijānovs atzīst, ka projekts kopumā ir visai komplicēts, turklāt tiek izmantota pilsētā līdz šim nekur citur neredzēta ielas seguma konstrukcija, kas veidota tā, lai izturētu kravas automašīnu smagumu.

Savukārt domājot par to, lai pa ostas pievadceļu braucošo kravas automašīnu radītais troksnis netraucētu tuvumā esošo māju iedzīvotājiem, Liepājas SEZ pārvalde Brīvostas ielas posmā līdz Kalpaka ielai izbūvēs 3,5 m augstu trokšņus absorbējošu sienu.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot arī dzelzceļa būvdarbus, ir septiņi miljoni eiro, no kuriem aptuveni 4,5 miljoni ir ES dotais finansējums, bet pārējā nauda ir Liepājas SEZ pārvaldes līdzfinansējums.