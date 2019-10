Atslēgvārdi konkurss | biznesa ideja | windhackers

No 20. līdz 22. septembrim Liepājā norisinājās biedrības "Windhackers" organizētais biznesa ideju konkurss "CultHack Hackathon". Pasākums bija organizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību, vienuviet pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus no Liepājas, Ventspils un Rīgas. 48 stundu laikā IT, dizaina, uzņēmējdarbības un komunikācijas jomas studenti, kā arī profesionāļi kopā izstrādāja deviņas jaunas biznesa idejas kultūras, izklaides un tūrisma jomā.

Hakatona noslēgumā tika apbalvoti labāko ideju pārstāvji, kuri varēs gan izmantot apmaksātas koprades telpas, kā arī saņemt bezmaksas tehnoloģijas un ekspertu konsultācijas 5000 eiro vērtībā, lai varētu turpināt darbu pie savām idejām.

Ekspertu žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja valdes locekle Inta Šoriņa, Kurzemes Biznesa inkubatora valdes priekšsēdētājs Salvis Roga, Swedbank pārstāve Liene Kirma, LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns, Liepājas Universitātes dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansone, pēc spraigām diskusijām par labāko atzina komandas "Dream Tram" ideju radīt nakts izklaižu tramvaju Liepājā.

Otro vietu žūrijas pārstāvji piešķīra komandai "Culture Buddy", kura radīja risinājumu kultūras pasākumu apmeklētājiem ar iespēju atrast domubiedrus un doties uz pasākumu kopā.

Savukārt trešā vieta tika komandai "Scootrips", kas radīja mobilo aplikāciju, ar kuru iespējams iepazīt pilsētu, izmantojot speciāli elektriskajiem skūteriem izstrādātus maršrutus.

Tāpat jaunus un vērtīgus risinājumus radīja komandas "QR++", "Push Remember", "Bulsseye", "Jackfruit", "Yes Vegan" un "Smartlaws".

"Tūrisma nozare pasaulē strauji mainās, pilsētas un galamērķi cenšas izdomāt jaunas idejas, lai pievērstu ceļotāju uzmanību. Liepājas pilsētai, kļūstot arvien populārākai, jāsastopas ar dažādiem izaicinājumiem, tāpēc hakatons ir viens no veidiem, kā meklēt risinājumus.

Komandas parādīja, ka 48 stundās var sasniegt atzīstamu rezultātu, izstrādājot idejas, izveidojot prototipus, biznesa modeli un pārdomājot produkta ilgtspēju tirgū. Vēlu visiem veiksmi un uzņēmību turpināt darbu pie iesāktā," saka Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja valdes locekle Inta Šoriņa.

"Prieks, ka šajā hakatonā izdevās vienuviet pulcēt kultūras, izklaides un tūrisma profesionāļus, kā arī motivētus dalībniekus, kas, neskatoties uz ierobežoto laiku, spēja gan veikt tirgus izpēti, kā arī sagatavot produkta tehniskos un dizaina prototipus. Pateicoties mentoru un ekspertu ieteikumiem, komandas operatīvi pilnveidoja savas biznesa idejas. Ir gandarījums par paveikto, jo jau šobrīd vairākas komandas pēc hakatona ir atzinušas, ka turpinās darbu pie idejas," stāsta konkursa "CultHack hakatona" organizators Kārlis Skuja.