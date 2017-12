Vilnītis aiziet no LTRK

Atslēgvārdi Jānis Vilnītis | tirdzniecības un rūpniecības kamera

AS "Liepājas papīrs" prezidents, pilsētas domes deputāts Jānis Vilnītis, gatavojoties nākamgad pārņemt pilsētas vadības grožus, nolēmis atteikties no amatiem Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Viņš atstājis LTRK Kurzemes padomes vadītāja posteni, kā arī turpmāk vairs nedarbosies LTRK "lielajā" padomē.

"Lēmums saistīts ar to, ka, darbojoties politikā, man nākuši klāt daudzi pienākumi, un nākamgad to būs vēl vairāk. Līdz ar to es atsakos no tiem pienākumiem un amatiem, kurus vairs nespēšu savienot. Jo es nevarēšu strādāt pašvaldības vadībā, vienlaikus vadot uzņēmēju biedrību," apliecināja J. Vilnītis.

Sagaidāms, ka nākamvasar viņš atstās arī "Liepājas papīra" prezidenta amatu.

Par savu pēcnācēju LTRK Kurzemes padomē un biedrības "lielajā" padomē J. Vilnītis ieteicis Talsu uzņēmēju, SIA "Krauzers" valdes priekšsēdētāju Andi Araku. Vakar A. Araks jau ievēlēts par LTRK Kurzemes padomes vadītāju.

J. Vilnītis šo amatu pildīja aptuveni trīs gadus. "Jaunajam vadītājam Kurzemi atstāju sakārtotu. Biedru skaits mums ir viens no lielākajiem, klāt nākuši daudzi jauni pakalpojumi un produkti".

LTRK apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Biedru skaita ziņā LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, tā apvieno vairāk nekā 2000 biedru, tajā skaitā uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus un citas uzņēmēju apvienības.