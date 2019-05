Visticamāk, brauks uz Kurzemi

Atslēgvārdi konference | uzņēmēji

Trešdien Liepājā, viesnīcā "Promenade Hotel", notika Liepājas un apkārtnes reģionu tūrisma uzņēmēju konference, kurā atskatīties uz aizvadīto ziemas sezonu un apspriest vēl gaidāmo – tiešā un pārnestā nozīmē karstāko – laiku tūrismam. Secinājumu un vēl paveicamā ir daudz, taču uzņēmēji ir vienisprātis, ka tūrisms Liepājā attīstās arvien labāk un lielā mērā tas tā ir labās sadarbības dēļ starp Liepājas pašvaldību un uzņēmējiem.

Konference iesākās ar ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju tikšanos, kurā spriests par šī gada Restorānu nedēļu. Pēcāk Liepājas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols iepazīstināja ar Liepājas attīstības projektu jaunumiem, Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa stāstīja par Liepājas tūrisma magnētiem un analizēja apmeklētāju auditoriju.

Objektīvu ieskatu Liepājas tūrisma dzīvē sniedza biznesa augstskolas "Turība" asociētais profesors, tūrisma aģentūras "Balticvision Riga" izpilddirektors Ēriks Lingebērziņš, pastāstot par Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju ceļošanas paradumu pētījumu, kas nupat veikts sadarbībā ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

"Šis ir lielākais Latvijā veiktais pētījums par vietējo tūrismu, kas jebkad veikts, piedalījās vairāk nekā 3000 respondentu. Lai arī Latvijai ir ambīcijas starptautiskajā tūrismā, viens no iemesliem, kāpēc veicām šo pētījumu, ir tāds, ka ir jēdzīgi to pārbaudīt produktu vietējā tirgū. Vietējais tūrisms ir tāds kā testa laukums, kur var daudz vairāk atļauties eksperimentēt, tāpēc tas ir jāapzina un jānovērtē," uzsvēra Ē. Lingebērziņš.

Lai arī pilna pētījuma versija publiski būs pieejama maija beigās, konferences laikā bija iespēja ielūkoties dažos secinājumos. "Vietējā tūrisma kontekstā Kurzeme noteikti ir pasniedzama kā tūrisma kronis. Noskaidrojies, ka vietējam Latvijas ceļotājam Kurzeme ir pirmā izvēle, kurp doties. Par to ir jāpriecājas, tas ir nopietns sasniegums, ar ko strādāt tālāk," Liepājas un apkārtnes uzņēmējus apsveica asociētais profesors.

Pēc asociētā profesora prezentācijas notika diskusija, kuras centrā atradās piecu Liepājas tūrisma uzņēmumu pārstāvji – Elīna Porote-Rozentāle no viesnīcas "Hotel Amrita", Toms Zukulis no "Tiamo grupas", Inese Židele no viesnīcas "Promenade Hotel", Rauls Silts no restorāna "Roma" un Mareks Alberts no "Red Sun Buffet". Uzņēmēji dalījās pieredzē par aizvadīto ziemas periodu, pastāstīja par šķēršļiem un panākumiem darbības laikā, kā arī ieskicēja nākotnes mērķus un vīzijas.

Dienas noslēgumā visiem konferences dalībniekiem tika piedāvāta iespēja doties nelielā ekskursijā pa viesnīcu "Promenade Hotel", kā arī iepazīt jaunatvērto Liepājas Olimpiskā centra tenisa halli.