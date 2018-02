Atslēgvārdi kažokzvēru audzētava | grobiņa | apgrozījums | pieaugums

AS "Grobiņa" 2017.gada 12 mēnešu neto apgrozījums ir 3 159 717 eiro, tas ir palielinājies par 15%, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešiem, vēsta AS “Grobiņa” ziņojums biržai.

Kā norādīts AS "Grobiņa" finanšu pārskatā, pērnā gada neto apgrozījums palielinājies par 15%, jo 2017.gada 12 mēnešos ir realizētas 118 150 ūdeļādas par vidējo cenu 26,44 eiro/gb., bet 2016.gada 12 mēnešos tika realizētas 131 249 ūdeļu ādas par vidējo cenu 20,17 eiro/gb.

Lai pēc 2016.gada krīzes kažokādu audzēšanas nozarē varētu iegūt finanšu stabilitāti, AS “Grobiņa” iesniedza tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

2016.gada 29.jūnijā Liepājas tiesa apstiprināja AS “Grobiņa” Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kas grozīts ar 2017.gada 3.marta Liepājas tiesas lēmumu.

2017.gadā AS “Grobiņa” vadība vienojās ar Kanādas izsoļu nama NAFA par finansējuma piešķiršanu kažokzvēru nobarošanai 2017.gadā, kas ļāva sabiedrībai nodrošināt normālu saimnieciskās darbību. Līdz ar to 2017.gadā AS “Grobiņa” turpināja savu saimniecisko darbību atbilstoši plānam.

2018.gada janvārī AS “Grobiņa” vadība ir parakstījusi ar Kanādas izsoļu nama NAFA līgumus par sadarbību 2018.un 2019.gadā, tai skaitā finansējuma piešķiršanu kažokzvēru nobarošanai arī turpmākajās 2 audzēšanas sezonās, kas ļāvis uz 2018.gadu AS “Grobiņa” palielināt vaislas ganāmpulku gandrīz par 50%, attiecīgi ļaujot sabiedrībai jau 2018.gadā palielināt ražošanas apjomus.