Atslēgvārdi pazudis cilvēks | policija meklē | Dzintars Veits

Liepājnieku Dzintaru Veitu, kurš pēdējo reizi redzēts 3.janvāra vakarā, joprojām nav izdevies atrast, portālam šodien, 12.janvārī, atzina Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Uģis Āva.

Viņš skaidro, ka pazudušā vīrieša meklēšanu pārņēmusi Kriminālpolicija un atzīst, ka šobrīd iespējamo versiju ir vairāk nekā pavedienu. “Iespējams, vīrietis pats devies prom no Liepājas un nevēlas, lai viņš tiktu atrasts. Iespējams, ka vīrietis šobrīd ir pat Latgalē,” tā U.Āva: “Tāpat nevar izslēgt sliktākos variantus – noticis noziedzīgs nodarījums vai nelaimes gadījums. Pie šīm versijām policija arī strādā.”

Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks aicina autovadītājus pārskatīt savu transportlīdzekļu videoreģistratoru ierakstus, īpašu uzmanību pievēršot 3. un 4.janvāra ierakstiem: “Varbūt kāds tomēr vīrietis redzējis. Šī informācija būtu vērtīga izmeklēšanai, tādēļ vēlos lūgt to sniegt policijai. Kaut telefoniski.”

U.Āva piebilst: “Pazudušais vīrietis bija automehāniķis, tādēļ, visticamāk, ļoti daudzi viņu pazīst.”

Portāls jau informēja, ka Liepājā vīrieti bez rezultātiem izmeklējušies gan operatīvie dienesti, gan brīvprātīgie meklētāji. 3.janvārī ap pulksten 19 vīrietis pēdējo reizi redzēts Liepājā, M.Ķempes un Cieceres ielas krustojumā, taču nav atgriezies savās mājās Ezerkrasta mikrorajonā. Valsts policija jau 5.janvārī ap pusdienlaiku vērsās pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt meklēt 1958.gadā dzimušo Dzintaru Veitu.

Policijas darbinieki ir izpētījuši pilsētas videonovērošanas kameru ierakstus, bet nevienā no tiem vīrietis nav pamanīts. 7.janvārī brīvprātīgie meklētāji pārmeklēja Karostu un Liepājas ezera krastu no Lauku ielas gala līdz Liepājas robežai pie šosejas A11, taču netika atrasts ne vīrietis, ne arī kaut kādas liecības par to, ka viņš šajā rajonā varētu būt bijis.

9.janvārī policijas darbinieki un brīvprātīgie meklētāji Ezerkrasta mikrorajonā un citviet Liepājā atkārtoti izvietoja informāciju par pazudušā meklēšanu. Savukārt 10.janvārī meklēšanā tika iesaistīti VUGD ūdenslīdēji, kuri pārmeklēja Pērkones kanālu, kas ir pazudušā vīrieša dzīves vietai tuvākā ūdenstilpe, un tā krastus. Tāpat Pērkones kanāls tika pārmeklēts ar eholotu.

Atgādināsim, ka meklējamais vīrietis ir augumā ap 172 cm, normālas miesas būves, īsiem sirmiem matiem, ūsām (īsas, sirmas). Acis - pelēkzilā krāsā. Bija ģērbies melnas krāsas virsjakā ar kapuci, tumši zilās džinsu bikses, kājās tumši brūnas kurpes, galvā - melna vilnas cepure.

Policija lūdz: “Ja varat sniegt noderīgu informāciju, lūgums zvanīt 63404502 vai 110.”