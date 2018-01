Atslēgvārdi valsts policija | zādzības | traktortehnika

Valsts policija aicina iedzīvotājus pieskatīt savu traktortehniku, jo, diemžēl, pēdējo dienu notikumi parāda to, ka garnadžiem tā nepaliek nepamanīta, vēl jo vairāk, ja tā stāv brīvi pieejama, portālam ziņoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova. Lai nesaskartos ar materiālajiem zaudējumiem gadījumā, ja zagļi tomēr nolēmuši paviesoties svešā īpašumā, Valsts policija aicina pasargāt sevi un informēt likumsargus, ja pamanāt aizdomīgas un nepiederošas personas savā vai kaimiņu īpašumā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību nepiederošām personām vai transportlīdzekļiem, kuri manīti jūsu vai jūsu kaimiņu īpašumos vai to tuvumā. Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā šogad ir reģistrēti jau 3 gadījumi, kuros ir konstatēts traktoru zādzības, radot cietušajiem tūkstošiem eiro lielus materiālos zaudējumus.

Lai pasargātu savu traktortehniku no zagļiem, iesakām to neatstāt brīvi pieejamu lauka vidū, bet novietot drošā, slēgtā vietā. Arī traktortehnikas atslēgas ir jāglabā nepiederošam personām nepieejamā vietā. Likumsargi aicina – pamanot aizdomīgas personas savu vai kaimiņu īpašumu tuvumā, nekavējoties par to informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110!