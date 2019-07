Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | kasiere | sveša karte

16.jūlijā kādā tirdzniecības vietā Liepājā sieviete veica pirkumus un, aizmirstot terminālī savu bankas karti, devās prom. Nākamā pircēja, kura stāvēja rindā, to pamanīja un kredītkarti nodeva kasierei, kura to novietoja pie kases blakus esošajā skapītī.

Pēc vairākām stundām kliente atgriezusies veikalā pēc aizmirstās kredītkartes, taču kasiere sacījusi, ka neko par to nezina. Kliente, lai noskaidrotu to, kur palikusi kredītkarte, devās situāciju izstāstīt apsargam. Apskatot videokameru ierakstus, redzams, ka kasiere pēc kāda laika, kad karte nonākusi pie viņas, ar to veica pirkumus divas reizes, iegādājoties cigaretes un kafiju, kopumā par to samaksājot 6,57 eiro. Preces pēc iegādes tika novietotas darba skapītī. Apsargs, konstatējot pārkāpumu, ziņoja par to Valsts policijai.

Veikala kasiere preces atdeva, kā arī sadarbojas ar policiju izmeklēšanā. Viņa iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Noskaidrots, ka veikala kasierei nebija nepieciešams zināt sievietes kredītkartes PIN kodu, jo bija pieslēgta bezkontakta funkcija.

Šobrīd turpinās izmeklēšanas kriminālprocesā par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, ziņoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.