Atslēgvārdi zādzības | ielaušanās | veikali | tehnika

Aizvadītajā diennaktī policija saņēmusi vairākus iesniegumus par Liepājā un apkaimē izdarītām zādzībām. Tajā skaitā vienu – par zādzību no transportlīdzekļa un vienu par vēl darbu neuzsākuša veikala apzagšanu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova pastāstīja, ka 22.janvārī ap deviņiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē, Brīvības ielā, no ekskavatora nozagti divi akumulatori un uzgriežņu atslēgas, kā arī no tehnikas degvielas tvertnes nozagti 40 litri dīzeļdegvielas.

Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, kura ietvaros notiek izmeklēšana.

Bet pēcpusdienā ap pulksten 14.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka konstatēta zādzība Ezerkrasta rajonā Liepājā. “Konstatēts, ka kādam veikalam, kurš vēl nebija atvērts apmeklētājiem, sabojātas durvis un no veikala telpām nozagti dokumenti un elektroinstrumenti,” tā M.Šeršņova.

Policijā arī par šo nodarījumu uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.