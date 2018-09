Apzog somas, mājas un garāžas

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

1.septembrī ap desmitiem no rīta Liepājā, veikalā Kuršu ielā, sieviete konstatēja, ka no somas nozagts maks, kurā atradās bankas karte, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

2.septembrī pirms desmitiem no rīta policijā saņemta telefoniska informācija, ka Durbes novada Vecpils pagastā laika posmā no 26.augusta līdz 2.septembrim pa logu iekļūts mājā un no tās nozagtas dažādas mantas. Uzsākts kriminālprocess.

Bet 2.septembrī pirms pieciem pēcpusdienā policijā saņemta telefoniska informācija, ka Grobiņas novada Medzes pagastā laika posmā no 29.augustā līdz 2.septembrim no aizslēgtas garāžas nozagts zāles pļaujamais traktors un trimmeris. Arī par šo nodarījumu uzsākts kriminālprocess.