Ar šķīvja lauskām pārgriež kaklu

Atslēgvārdi konflikts | valsts policija | strīds

Vakar pulksten 4.30 Valsts policija saņēma izsaukumu uz daudzdzīvokļu namu Karostā, kur vienā no mājokļiem pēc kopīgas iedzeršanas bija izcēlies konflikts starp vairākām personām. Strīds beidzies ar to, ka viens no vīriešiem dabūjis ar šķīvi pa galvu un tā lauska pārgriezusi viņam kaklu. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.