Vēsts par nopietnu saslimšanu un ikdienā pavadošās sāpes jaunu vīrieti pamudinājušās ķerties pie narkotikām – marihuānas. To viņš ne tikai smēķējis, bet arī audzējis un pāris reižu pārdevis paziņām. 2016. gada septembrī viņš pieķerts un apsūdzēts par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu realizācijas nolūkā, kā arī par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu.

Tiesā apsūdzētais Pāvels Ļeščenko ierodas, balstoties uz kruķiem. Jaunajam vīrietim ir pārvietošanās grūtības. Tiesā viņš pastāsta, ka problēmas ar staigāšanu viņam sākušās, mācoties vidusskolā, ar laiku sāpes kājās vēl pastiprinājušās. Ārsts izskaidrojis, ka viņam ir reta saslimšana, saistīta ar skeleta deformāciju. Viņam visu mūžu jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, pretējā gadījumā vīrietim draudot invaliditāte. Pāvels ciešot pastāvīgas sāpes ceļgalos un jostas vietā, pa savu istabu spējot pārvietoties, vien balstoties ar rokām pret sienu. "Nezināju, ko darīt, biju psiholoģiski nomākts. Tad es internetā izlasīju, ka marihuāna palīdz mazināt sāpes, tāpēc arī nolēmu pamēģināt narkotikas. Marihuāna tiešām mazināja sāpes, biju arī psiholoģiski mierīgāks. Narkotikas palīdzēja nedomāt par to, ka esmu slims un tāds būšu visu mūžu. Taču pamazām ar narkotikām aizrāvos, lietoju aizvien biežāk un vairāk. Sapratu, ka man ir izveidojusies atkarība," tiesā stāsta vīrietis.

Vīrietis marihuānu audzējis savā istabā. Pēc paziņu uzstājīgā lūguma dažas reizes to arī viņiem pārdevis. Taču pēc tam, kad par to ticis aizturēts (pie viņa atrasti nepilni 45,5 grami neizžāvētās marihuānas), no narkotiku lietošanas esot atteicies. "Sapratu, kas tas nav labākais ceļš, lai ārstētos. Turklāt ārsts deva cerību, ka mana situācija tomēr nav tik slikta, kas veselības stāvokli var uzlabot. Izrakstīja jaunas zāles, kas mazina iekaisumu."

Vīrietis no narkotikām esot atteicies un pievērsies mācībām, lai iegūtu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Pateicoties labajām sekmēt, viņš studē budžeta grupā. Iepriekš nav bijis ne krimināli, ne arī administratīvi sodīts.

Prokurore tiesai lūdza grozīt apsūdzību, jo nav gūti pierādījumi tam, ka Pāvels narkotikas audzējis realizācijas nolūkā.

Vakar Kurzemes rajona tiesa nolasīja spriedumu, saskaņā ar kuru Pāvelam piespriests prokurores prasītais sods – četri gadi nosacīti ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem. Pārbaudes laikā vīrietis nedrīkst pastrādāt jaunus noziedzīgus nodarījumus, ne arī izdarīt administratīvus pārkāpumus. Tāpat viņam jāievēro probācijas dienesta noteiktie pienākumi, pretējā gadījumā viņš var nonākt ieslodzījumā.