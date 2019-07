Astoņi dūrieni mātei

Atslēgvārdi sadurts cilvēks | vērgales pagasts | valsts policija

Pāvilostas novada Vērgales pagastā kādās mājās vakar 28 gadus veca sieviete nodūrusi savu māti. Policija šo faktu apstiprināja, norādot, ka turpina izmeklēt notikušā apstākļus.

Vakar laikraksts notikuma vietā sastapa mirušās sievietes civilvīru, kurš atzina, ka dzīvesbiedre esot sadurta brīdī, kad viņš atradies darbā Grobiņā. "Cik es zinu, tad meita savu māti sadūrusi astoņas reizes, un viņa no gūtajiem miesas bojājumiem nomirusi turpat mājās. Ja precīzi atceros, tad pirms aptuveni desmit gadiem meita ārstējusies Psihiatriskajā klīnikā Liepājā. Arī pēc tam, kad iznāca no ārstniecības iestādes, viņa dažubrīd uzvedās neadekvāti – skrāpēja sev rokas un seju, bēga no mājām. Taču tik un tā nevarēju pat iedomāties, ka meitene ir spējīga pastrādāt ko tādu. Esmu šokā. Drīzumā manai dzīvesbiedrei būtu apritējuši 55 gadi," pastāsta sērojošais vīrietis. Tāpat viņš nevarēja pateikt iespējamo slepkavības motīvu: "Laikam zaudēja veselo saprātu."

Netālu no traģiskā notikuma vietas aprunājāmies ar kaimiņiem, kuri arī zināja stāstīt, ka meitenei bijušas garīgas veselības problēmas. Tāpat viņi atzina, ka namā, kur tika nodurta sieviete, notikušas iedzeršanas. "Mājā dzīvoja divas ģimenes – tur atradās arī bojā gājušās sievietes māsa ar dzīvesbiedru. Ik pa laikam tur dzīvojošiem iedevām kādu darbiņu, lai viņi varētu nopelnīt, jo bija diezgan nabadzīgi," stāsta kaimiņi.