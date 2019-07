Attopas grāvī

Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi

Piektdien, 12.jūlijā, ap pulksten 7.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Vaiņodes novada Embūtes pagastā 1969.gadā dzimis vīrietis, vadot transportlīdzekli "MAN", virzienā no Nīgrandes uz Vaiņodes pusi, un izvairoties no sadursmes, nobraucis no ceļa braucamās daļas grāvī un apgāzies. Kā vēsta VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Signe Šteinberga, cietušo negadījumā nav. Noformēts ceļu satiksmes negadījuma protokols.