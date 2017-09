Auto atrod kontrabandas cigaretes

Atslēgvārdi cigaretes | kontrabanda | policijas sniegtā informācija

18. septembrī policija saņēmusi informāciju no Valsts Robežsardzes par to, ka Vaiņodes pagastā netālu no kādām mājām uz autoceļa aizturēta automašīna "Audi 100", kuras salonā atradās 10 220 dažādu marku cigaretes bez LR akcīzes marķējuma, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

Saistībā ar notikušo tiek pārbaudīts 1998. gadā dzimis vīrietis, 1969. gadā dzimusi sieviete, kā arī 1994. gadā dzimis vīrietis.

Uzsākta administratīvā lietvedība.