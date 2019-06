Bezatbildības dēļ nosvilst dzīvoklis

Šodien pulksten 9.25 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Ģenerāļa baloža ielu 21, kur piecstāvu dzīvojamā mājas ceturtā stāvā bija izcēlies ugunsgrēks. Par laimi, ugunsnelaimes laikā mājoklī neviens neatradās un cietušo nav.

VUGD pārstāve Vendija Pikše informēja: "Ugunsgrēks bija izcēlies kādā no dzīvokļiem un tajā dega viena no istabām astoņu kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēti 13 cilvēki. Ugunsnelaime likvidēta pulksten 10.42." Viņa pastāstīja, ka dzēšanas darbos kopā piedalījušies astoņi ugunsdzēsēji glābēji no Liepājas 1.daļas un 2.daļas posteņiem.

No mājas iemītniekiem "Kurzemes Vārds" noskaidroja, ka dzīvoklī, kurā izcēlies ugunsgrēks, dzīvojuši divi puiši ar nelāgiem ieradumiem, un dienu iepriekš tur noticis skandāls. Dažs ieminējās, ka viņi lietojot narkotikas un tur notiekot regulāras iedzeršanas.

Tāpat mājas iedzīvotāji atzina, ka ugunsgrēka iespējamais izcelšanās iemesls varētu būt atstāta degoša cigarete. Mājas iedzīvotāji neslēpa sašutumu par to, ka dzēšanas darbu laikā ar ūdeni tika pielieti arī blakus esošie dzīvokļi. Vēl kāda sieviete izteica pārmetumus apkārt esošajiem cilvēkiem, kuri vispirms filmējuši ugunsgrēku, nevis nekavējoties zvanījuši glābējiem.