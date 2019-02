Braukšana kunga dūšā beidzas bēdīgi

Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi | satiksmes negadījumi

Aizvadītās nedēļas nogalē mūspusē pieķerti divi dzērājšoferi. Turklāt abi reibumā braukušie izraisīja avārijas, pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Signe Šteinberga.

23.februārī pulksten 20.45 Liepājā, Peldu ielā, automašīnu “Renault Laguna” taranēja transportlīdzeklis “Mercedes Benz”, ko vadīja 2000.gadā dzimis jauneklis. Pēc sadursmes atklājās, ka puisis pie stūres bija sēdies, būdams skurbulī – alkometrs viņa izelpā fiksēja 0,99 promiles alkohola.

Bet 24.februārī pusdeviņos no rīta Valsts policija saņēma informāciju no Aizputes Pašvaldības policijas, ka 1996.gadā dzimis vīrietis bez autovadītāja apliecību vadījis automašīnu “Audi A6 Avant” Aizputē pa Zingberga ielu. Neizvēloties drošu braukšanas ātrumu un neņemot vērā laika un ceļa apstākļus, braucējs nostūrējis no ceļa un auto ietriecies žogā.

Cilvēki, par laimi, negadījumā nebija cietuši, taču pēc avārijas atklājās, ka vīrietis pie stūres sēdies alkohola reibumā. Alkometrs viņa izelpā fiksēja 1,36 promiles alkohola.

Un vēl pēc avārijas atklājās, ka pie 1996.gadā dzimušā vīrieša, kurš auto stūrēja bez tiesībām un kunga prātā, atrodas gāzes ierocis.

Par braukšanu bez tiesībām un kunga dūšā, kā arī par avārijas izraisīšanu, vīrietim noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli. Bet par ieroča nēsāšanu policijā uzsākta administratīvā lietvedība.