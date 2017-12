Busiņš ar spoguli aizķer gājēju

Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi | cietušie

22.decembrī ap pusdeviņiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Aizputē, Zvaigžņu ielā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietusi gājēja - 1928.gadā dzimusi sieviete, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Sieviete ar ķermeņa sasitumiem nogādāta slimnīcā.

Policijā noskaidrots, ka negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis “Mercedes-Benz Sprinter” ar spoguli ir aizķēris sievieti. Valsts policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība.