Caur logu apzog veikalu

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības | logs | veikals

12.oktobrī pusstundu pēc pusnakts Valsts policijā saņemta informācija no aculiecinieces par to, ka Liepājā, Mežu ielā, veikalam izsists durvju stikls un caur izsisto stiklu no veikala izkāpušas divas apmēram 18 līdz 20 gadus vecas personas, līdzi ņemot dažādas preces, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

“Policijā ir uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana,” viņa skaidro.