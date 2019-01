Atslēgvārdi jaunieši | kautiņš | konflikts | skolēni | jaunieši | kautiņš | konflikts | skolēni

Piektdien Liepājas pusaudžu auditorijā sociālajā vietnē "Snapchat" klejoja Latvijas un Krievijas karodziņiem rotāta bilde ar diviem jauniešiem, kuri draudzīgi apskāvušies. Tā bija kā reakcija uz iepriekš sabiedrību šokējošo ziņu par pusaudžu konfliktiem, kuru pamatā, iespējams, ir etniskās nesaskaņas. Ziņojums, kas aicināja dzīvot draudzīgi, parādījās pusaudžu īsajos vēstījumos jeb storijos, ko tie aktīvi nodeva cits citam.

Satraukti par notikušo bija arī izglītības iestāžu pārstāvji, piemēram, Liepājas 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš vecākiem e-klasē izplatīja vēstuli, kurā cita starpā par "it kā etnisko karu starp Liepājas skolēniem" teikts: "Vēlamies uzsvērt, ka šobrīd tam nav pierādījumu un pamata. Neesam arī saņēmuši oficiālus apstiprinājumus no policijas par konkrētiem gadījumiem ar mūsu skolas skolēniem. Pēc skolēnu stāstītā varam secināt, ka tās ir atsevišķas izrēķināšanās ārpus skolas starp atsevišķiem indivīdiem vai grupām neatkarīgi no nacionālās piederības."

Lai pārrunātu situāciju saistībā ar skolēnu konfliktiem, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piektdien ticies ar Valsts un Pašvaldības policijas pārstāvjiem. Arī Liepājas mērs saka: sākotnējā informācija, ka konflikts ir starp latviešu un krievu tautības jauniešiem, nav apstiprinājusies. "Drīzāk tas ir konflikts starp pilsētas rajoniem un skolām," atzīmē J. Vilnītis, norādot, ka policijai šo grupējumu līderi ir zināmi. Viņš pauda cerību, ka skolēnu pulcēšanās baros un kaušanās vairs neatkārtosies, solot, ka pašvaldība, tāpat kā policija, sekos līdzi tam, lai konflikts neturpinātos tālāk.

Par skolēnu iespējamu nacionālo konfliktu ceturtdien preses konferencē paziņoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārstāvji, kas iepriekšējā vakarā bija novērsuši vairāku skolēnu grupējumu savstarpēju izrēķināšanos pie Liepājas 8. vidusskolas un Dienvidu fortiem. Tāpat arī pedagogi ziņoja, ka sociālajos tīklos trešdienas priekšpusdienā parādījies aicinājums pusaudžiem tikties pie 8. vidusskolas. Tā aptuvenais formulējums bijis "kautiņš pret krieviem" sarunā ar laikrakstu norādīja arī kāda no skolu direktorēm.