Cieš vieglā un kravas auto sadursmē

Atslēgvārdi satiksmes negadījums | cietušais

Aizvadītās nedēļas nogalē Kurzemē reģistrēti 22 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 2 satiksmes dalībnieki. Liepājā un apkaimē 18.un 19.janvārī reģistrēti 11 negadījumi, koros cietis 1 cilvēks. 20.janvārī mūspusē negadījumi nav reģistrēti, vēsta policijas apkopotā informācija.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova pastāstīja, ka mūspusē satiksmes negadījums, kurā cietis cilvēks, noticis sestdien, 19.janvārī.

“Ap pulksten 12 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Priekules novada Gramzdā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta vieglā automašīna “Seat Altera”, ko vadīja 1951.gadā dzimis vīrietis, un transportlīdzeklis “Scania” ar piekabi, ko vadīja 1968.gadā dzimis vīrietis,” tā Madara Šeršņova.

Abu spēkratu sadursmes rezultātā “Seat” nobrauca no ceļa un apgāzās. Negadījumā cietis vieglā auto vadītājs, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē.

Lai avarējušo auto izvilktu no grāvja, kā arī pēc satiksmes negadījuma sakārtotu brauktuvi, uz negadījuma vietu bija izbraukuši ugunsdzēsēji glābēji, informēja VUGD Kurzemes reģiona brigādē.

Kopā ceļu satiksmes jomā aizvadītās nedēļas nogalē Kurzemē noformēti 170 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 52 par ātruma pārsniegšanu un pieci par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē, liecina policijas apkopotā informācija.

Liepājā un apkaimē 18.janvārī ceļu satiksmes jomā noformēti 25 pārkāpumu protokoli, no kuriem 5 par atļautā ātruma pārsniegšanu. 19.janvārī mūspusē noformēti 5 pārkāpumu protokoli, no kuriem 1 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Bet 20.janvārī mūspusē ceļu satiksmes jomā noformēts 21 pārkāpumu protokols, no kura 3 – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Iepriecinoša vēsts ir tā, ka par sēšanos pie stūres alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā šoreiz neviens vadītājs mūspusē nav aizturēts.