Cietušo aizved uz Krakovu

Atslēgvārdi avārija | helikopters | priekules novads | cietušie

Vakar no Liepājas lidostas uz Krakovu aizveda vienu no Priekules novada Gramzdā avarējušā helikoptera pasažieriem. Nedaudz pēc pulksten 12 lidostā nolaidās neliela, speciāli šim nolūkam pielāgota lidmašīna.

Liepājas Reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārsts Ivars Krastiņš pastāstīja, ka šāda pārvietošana notikusi pēc pacienta ģimenes vēlēšanās, jo tuvinieki, saprotams, vēlas cietušo apraudzīt, taču mērot tūkstoš kilometru garo ceļu regulāri nav saprātīgi. "Viņi bija atbraukuši, protams, ļoti pārdzīvo, jo tas ir negaidīts trieciens. Ģimene šādā brīdī vēlas būt tuvāk savam tuviniekam," sacīja I. Krastiņš.

Avārijā cietušā stāvoklis vēl joprojām esot smags un, kā apgalvo I. Krastiņš, nākotne viņam esot neskaidra – to, kā viss atrisināsies, rādīs tikai laiks. Arī pārējie helikoptera avārijā cietušie Liepājas Reģionālajā slimnīcā vairs neatrodas – viens no viņiem jau iepriekš nogādāts Rīgā, otrs savukārt no traumām atguvies un šobrīd ārstējas ambulatori.

Lidmašīna, ar kuru pacients transportēts uz Krakovu, ir speciāls transporta līdzeklis, kas aprīkots līdzīgi kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transporta līdzekļi – ar nepieciešamajiem speciālistiem un aparatūru. "Nekāda īpaša sagatavošanās nebija vajadzīga, jo slimnīcas gulta ne ar ko daudz no lidmašīnas gultas neatšķiras. Pacients ir pietiekoši stabilā stāvoklī, lai šādu transportēšanu veiktu. Viņš atrodas bezsamaņā, tāpēc nepastāv arī baiļu un stresa faktori. Ja cilvēks būtu pie samaņas, iespējams, vēlreiz lidot viņš baidītos," klāstīja I. Krastiņš. "Ja izdosies atgūt veselību, diez vai viņš gribēs vēl kādreiz lidot," ārsts pieļauj.

Pacientu nolemts transportēt ar lidmašīnu galvenokārt ceļojuma ilguma dēļ. Lidmašīna esot neliela un spēj uzņemt lielu ātrumu – jau stundu pēc izlidošanas cietušais bija Krakovā. "Vest pacientu tūkstoš kilometrus pa ceļu ar auto vienkārši nav iespējams, tas būtu pārāk liels risks viņa dzīvībai," pastāstīja I. Krastiņš.

Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārsts atzina, ka negadījums licis aizdomāties. "Viens tiek cauri samērā viegli, otrs miris un vēl divi stipri smagā stāvoklī. Bet helikopters taču viens," sacīja I. Krastiņš. "Varam tikai novēlēt, lai cietušajam veicas un lai pēc iespējas ātrāk nāk pie samaņas. Bet ceļš līdz veselībai būs ilgs."