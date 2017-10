Deg elektroierīces, atkritumi un sodrēji

Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēks | sodrēji | elektroierīces | atkritumi

Šonakt pulksten 2.52 tika saņemts izsaukums uz Miera ielu Liepājā, kur ēkā bija nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma.

Kā portālu informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pirmā stāva telpā deg elektroierīces 0,5 kvadrātmetru platībā.

Pulksten 3.47 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar pulksten 14.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Atmodas bulvāri Liepājā, kur dega atkritumi 20 kvadrātmetru platībā.; Pulksten 15.00 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt pulksten 19.12 tika saņemts izsaukums uz Kroņu ielu Liepājā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 kvadrātmetru platībā. Pulksten 19.50 ugunsgrēks likvidēts.

Šogad Kurzemē reģistrēti vairāk nekā 200 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bijuši neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. No visiem ar apkuri saistītajiem ugunsgrēkiem, vairāk kā 90 no gadījumiem bijuši sodrēju degšanas gadījumi.

Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos Kurzemē šogad cietuši jau 16 cilvēki. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli!

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, trīs uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums.

Kopumā visā Latvijā VUGD saņēma 42 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 10 no izsaukumiem bija maldinājumi.