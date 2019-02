Divās tirdzniecības vietās konstatē pārkāpumus

Atslēgvārdi policijas informācija | nepilngadīgie | alkohola pārdošana un iegāde

Ceturtdien, 14.februārī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas apsekoja dažādas tirdzniecības vietas Liepājā ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajām personām, pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā Liepājas pilsētā tika pārbaudīti 10 veikali, no kuriem divos konstatēti pārkāpumi, par ko Valsts policija ir uzsākusi administratīvās lietvedības. Alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajām personām pārdeva divos veikalos Karostas un Zaļās Birzs rajonā. Viena no pārdevējām gan dokumentus jaunietei pajautājusi, taču alkoholu tāpat pārdevusi. Otrā gadījumā pārdevēja atzinusi, ka viņai izskatījies, ka meitene ir vecāka, tāpēc arī dokumentus neprasīja.

“Vēlamies atkārtoti atgādināt, ka pārdevējiem un veikala vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga,” tā policijas pārstāve.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām no 700 līdz 1400 eiro.

Jau informējām, ka šādas pārbaudes notika arī 13.februārī Grobiņas un Priekules novados, kur no četrām tirdzniecības vietām pārkāpums konstatēts vienā vietā.

“Šādas pārbaudes tiks rīkotas arī turpmāk,” uzsver M.Šeršņova.