Aizvadītās nedēļas nogalē Durbē sadurts kāds cilvēks un ka vainīgais aizturēts. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova apstiprināja: “10.februārī Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka kādā dzīvoklī Durbē ir sadurti divi vīrieši. Viens no vīriešiem ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē, taču otrs pēc medicīniskās palīdzības vērsās pats.”

Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess: “Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts vīrietis, kurš agrāk nonācis policijas redzeslokā un nesen ir atbrīvots no ieslodzījuma vietas.”

13.februārī tiesa vīrietim pamēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Portāla rīcībā ir informācija, ka aizturētais vīrietis, kurš “nesen atbrīvojies no ieslodzījuma vietas”, ir par vīrieša piekaušanu līdz nāvei notiesātais Miks Vītols.

Policijas pārstāve M.Šeršņova gan norāda, ka izmeklēšanas interesēs to nevar apstiprināt.

Kurzemes Apgabaltiesa 2014.gada 26.aprīlī durbeniekam Mikam Vītolam par 1963.gadā dzimuša vīrieša piekaušanu līdz nāvei piesprieda cietumsodu uz septiņiem gadiem un pieciem mēnešiem ar policijas kontroli uz diviem gadiem. Traģiskais notikums risinājās Durbē. M.Vītols vīrieti, kurš no Liepājas bija atbraucis apciemot savu māti, piekāva, un no gūtajiem miesas bojājumiem vīrietis mira. Garāmgājēji viņu atrada nākamajā rītā.

Toreiz izmeklēšanas laikā vairāki Durbē dzīvojoši cilvēki, kas pazina M.Vītolu, apgalvoja, ka jaunietis jau kopš pusaudža gadiem izcēlies ar īpašu un neizprotamu nežēlību un savstarpējos konfliktus risinājis tikai un vienīgi ar dūru spēku. Savā pēdējā vārdā tiesas zālē M.Vītols gan apgalvoja, ka, pirmstiesas izmeklēšanas laikā atrodoties ieslodzījumā, viņš ļoti pārvērtējis savu iepriekšējo dzīvi, apmeklējis psihologu un beidzis arī ticības mācības kursu: “Es neesmu tāds maniaks, par kādu mani grib pataisīt.”

Neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta "Kriminālprocesa likumā" noteiktajā kārtībā.