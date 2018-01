Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi

19.janvārī ap pulksten 23 Liepājā, Mežu ielā, 1952.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel Venctra”, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Vīrietis no alkohola pārbaudes atteicās, par ko viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 4 gadiem.

“Jāatgādina, ka soda apmērs par atteikšanos no alkohola ietekmes pārbaudes ir tik pats liels, kā sods par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles,” tā policijas pārstāve.

19.janvārī pirms desmitiem vakarā dzērājšoferis pieķerts arī Rucavas pagastā. 1976.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Honda”, būdams 3,4 promiļu reibumā.

21.janvārī ap pussešiem no rīta Liepājā, Brīvības ielā, konstatēts, ka 1993.gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu “Toyota”, būdama 1,70 promiļu reibumā.

22.janvārī dažas minūtes pēc pusnakts konstatēts, ka Liepājā, Raiņa ielā, 1992.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,13 promiļu reibumā.

Visiem transportlīdzekļu vadītājiem noformēti administratīvo pārkāpuma protokoli. Bet 20.janvārī ap četriem no rīta Cimdeniekos, Sporta ielā, 2000.gadā dzimis jaunietis vadīja automašīnu “Volkswagen Passat” bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams 0,72 promiļu reibumā.

Par šo gadījumu Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess.