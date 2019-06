Dzērāju lūgumi un brāziens trokšņotājiem

Atslēgvārdi pašvaldības policija | patruļa | alkohola reibums | reids

Pagājusī piektdiena daudzās mācību iestādēs bija pēdējā skolas diena, un nereti tā tiek atzīmēta, lietojot alkoholu, tomēr šoreiz Liepājas Pašvaldības policijai darba bija maz. Par to pārliecinājās arī "Kurzemes Vārds", nakti pavadot kopā ar kārtībsargiem, kas patrulēja pilsētas ielās.

Pārmērīgā reibumā esošas personas uz ielas un kāpņu telpās, grādīgā lietošana sabiedriskā vietā un nakts miera traucēšana bija tās problēmas, ko šoreiz vajadzēja risināt likumsargiem. Reidā pa pilsētas naksnīgajām ielām braucām kopā ar Pašvaldības policijas vecāko kārtībnieku Arturu Mežaini, inspektoru Gati Zariņu un sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Vārpiņu.

Apsekojot pilsētas objektus, ar policistiem pārrunājām arī jaunos likuma grozījumus, kas nosaka, ka reibumā esošas personas vairs nedrīkst atskurbšanai nogādāt Pašvaldības policijas pagaidu turēšanas telpās. Kā izteicās Gatis Zariņš, tad bezpajumtnieki pirms šiem likuma grozījumiem dažkārt pat apzināti esot krituši zemē labi pārredzamās vietās, lai tikai viņus nogādātu policijā, jo Nakts patversmē Flotes ielā 7 viņiem nepatīkot.

To apliecināja arī viens no saņemtajiem izsaukumiem – kādā no Celtnieku ielas namiem kāpņu telpā pamatīgā ķitē uz trepēm sēdēja vīrietis un sieviete, kuri sevi devēja par vīru un sievu. Iereibušās personas no kāpņu telpas tika izraidītas. Tā kā pārītis bija apņēmības pilns pārvietoties pašu spēkiem, policisti viņiem to neliedza. Tiesa, pēc kādas pusstundas uz Celtnieku ielu bija jādodas atkal – tas pats pāris streipuļoja tieši pa brauktuvi. Kārtībsargiem nekas cits neatlika, kā nogādāt viņus Nakts patversmē. Pirms sēsties policijas busiņā, vīrietis lūdzās, lai neved viņus uz Flotes ielu 7, tad labāk lai vedot uz mežu. Kad lūgums tika noraidīts, vīrietis atklāja, ka dzīvojot Jaunajā ielā kādā šķūnī un gribot, lai viņu ar draudzeni nogādā tur. Beigās tomēr abi grādīgā cienītāji tika aizvesti uz Nakts patversmi.

Apsekojot Jaunliepājas teritoriju, Tērauda ielā pamanījām kādu vīrieti, kurš, gluži kā sastindzis, atstutējies pret velosipēdu, stāvēja peļķē. Izrādījās, ka cilvēks turpat netālu arī dzīvo. Policijas darbinieki viņam palīdzēja nokļūt mājās. Kārtībsargi vēlāk pastāstīja, ka dzīvoklī viņu esot sagaidījusi mamma, no kuras dēls dabūjis pamatīgu rājienu.

Vēl pie tirdzniecības centra "XL Sala" likumsargi izteica brīdinājumu jauniešu grupai, kura sabiedriskā vietā lietoja alkoholu, kā arī parūpējās par vēl vienu stiprā reibumā esošu personu, bet rīta pusē nodeva sutu cilvēkiem, kuri kaimiņiem traucēja nakts mieru.