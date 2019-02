Grobiņu apsēduši zagļi

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības | grobiņa

Janvāra pēdējā dienā mūspusē izdarītas trīs zādzības, visas Grobiņā. Divas no zādzībām bijušas zādzības no transportlīdzekļiem, pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Vienā no gadījumiem konstatēts, ka Grobiņā, Lielā ielā, iekļūts autobusā un no tā nozagtas trīs atslēgas – no autobusa degvielas tvertnes, pasažieru durvīm un autobusa bagāžas nodalījuma.

Otrajā gadījumā konstatēts, ka Grobiņā, Rožu ielā, no automašīnas “Volvo” nozagtas aizdedzes atslēgas.

Savukārt Grobiņas Pašvaldības policijas darbinieki turpat Rožu ielā, kur tika apzagta automašīna “Volvo”, aizturējuši četrus nepilngadīgos, kuri kādā teritorijā bijuši atlauzuši durvis un mēģinājuši iekļūt telpās.

Valsts policijā par visiem trim likumpārkāpumiem uzsākti kriminālprocesi un notiek izmeklēšana.

Policija pārbauda, vai četri aizturētie nepilngadīgie nav saistīti ar visiem trim mantiskajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, skaidro M.Šeršņova.

Un piebilst, ka visi četri aizturētie jau iepriekš bijuši nonākuši policijas redzeslokā par pastrādātiem likumpārkāpumiem.